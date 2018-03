Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sljedeći parlamentarni izbori biti održani 2020. godine, a dvije godine kasnije predsjednički i novi beogradski.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Kako kaže, za parlamentarnim izborima nema potrebe.



Osim toga, Vučić je istakao se na tim izborima 2020. i 2022. godine “opoziciji, učestvovao on ili ne, isto piše – biće ubjedljivo poraženi”.



“SNS se ne rukovodi stranačkim interesima što se vidjelo i sa beogradskim izborima, dok neki sa koliko god i kako god da izgube oni bi da izgube ponovo i to još gore i sa većom razlikom, a možda do 2020. godine skupe zajedno 20 odsto glasova”, izjavio je Vučić.





(24sata.info)