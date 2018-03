Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nakon sastanka sa pomoćnikom državnog sekretara SAD-a Wess Mitchellom da Srbija i SAD imaju različite stavove po pitanju KiM ali da je Mitchell saslušao ono što Srbija ima da kaže, a možda i razumio.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Poručio je da Srbija može da prihvati kompromis po pitanju KiM ali ne i poniženje. Mitchell je rekao da Sjedinjene Države podržavaju dijalog Beograda i Prištine i pozvao obje strane da sprovedu sve obaveze koje su preuzele.



Aleksandar Vučić je poručio da Srbija neće prihvatiti nikakvo poniženje i urušavanje srpske države.



"Svaki kompromis je težak, ali to mora da prihvati i druga i treća strana", dodao je Vučić.



Predsjednik Srbije je rekao da je američkom diplomati prenio i stav da je gotovo uvjeren da Priština neće sprovesti Brisleski sporazum, odnosno formiranje ZSO.



"Iskreno da vam kažem, ja sam gotovo uvjeren da od tog posla nema ništa. Da su htjeli, ispunili bi to u prethodnih pet godina, a nisu mrdnuli ni prstom. Uvjeren sam da to ni ne namjeravaju da učine, a za to su imali i prećutnu saglasnost dobrog djela međunarodne zajednice", rekao je Vučić.



Primjetio je takođe da je Srbija morala sve da ispuni.



"To, međutuim, ne govori loše o nama, već o različitim standardima", smatra predsjednik Srbije.



Kako je dodao, razgovor s Mitchellom je zato i značajan, i predstavlja korak naprijed, jer je on, naveo je, pokazao poštovanje prema Srbiji i prema njenim građanima, s obzirom da smo se, primjetio je, nerijetko suočavali s drugačijim primjerima.



Dodao je da je zahvalan Mitchellu na podršci koju je pružio nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Vučić je istakao da je Mitchell imao strpljenja da čuje ono što Srbija ima da kaže, iako su pozicije dvije zemlje različite, drugačije i udaljene.



Vučić je dodao da su pozicije različite i kada je riječ o Kosovskim bezbjednosnim snagama, ali da se sa Mitchellom saglasio da je potrebno da se sačuva mir i da se nastave razgovori pod okriljem EU.



Zahvalio je Mitchellu na posjeti Srbiji i istakao da je sa njim imao dobar i otvoren razgovor koji je bio sadržajan po svim pitanjima koja su važna za Srbe i za odnos Srbije i SAD.



SAD podržavaju dijalog Beograda i Prištine



Mitchell je potvrdio da su imali dobar i otvoren razgovor i poručio da Sjedinjene Države podržavaju dijalog Beograda i Prištine i poziva obje strane da sprovedu sve obaveze koje su preuzeli.



"Želimo da se pronađe jedno veliko rješenje za koje smatram i razumijem da je i cilj unutrašnjeg dijaloga, koji je pokrenuo predsjednik Vučić. Mi smo spremni da slušamo i da pomognemo", rekao je Mitchell i dodao da je protiv rješenja koja bi mogla da ugroze stabilnost i bezbjednost regiona.



Ima, smatra, mogućnosti za napredak i rješenje problema koji drže Balkan u prošlosti – promjena imena Makedonije, normalizacija odnosa Beograda i Prištine, jačanje vladavine prava, sloboda medija, borba protiv ekstremizma, itd...



Mitchell je rekao da je partnerstvo Srbije i SAD veoma staro i da su dvije zemlje bile saveznici u dva svjetska rata.



"Prošlo je sto godina od kada su SAD stale uz Srbiju i podržale je u borbi u Prvom svjetskom ratu. Tada se na Bijeloj kući zavijorila zastava Srbije kao simbol savezništva i predsjednik je tada svakog Amerikanca zamolio da se moli za srpski narod", rekao je Mitchell.



Ukazao je da su stotine hiljada Srba emigrirale i time obogatile kulturu SAD, ali i američke kompanije zapošljavaju radnike u Srbiji i dale su milijardu dolara pomoći za 10 godina, a aktivna je i vojna saradnja dvije države.



"Želimo da vratimo u bliskost i saradnju koja je bila dio zajedničke historije", naveo je Mitchell.



Istakao je da se raduje saradnji s predsjednikom Vučićem kako bi se ispunili zajednički ciljevi.



"Želimo da se vratimo na staru stazu bliskosti i saradnje. I dalje vjerujemo da je vizija slobodne i prosperitetne Srbije, u miru sa susjedima i integrisana sa Zapadom cilj svih nas", rekao je Mitchell.



Mitchell je u Beograd doputovao sinoć, poslije posjete Skoplju i Prištini.



Mitchell se jutros sastao i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić.







(24sata.info)