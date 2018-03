Predsjednik Vlade Andrej Plenković obišao je u utorak stanovnike i poplavljena područja u Hrvatskoj Kostajnici, gdje je prošle noći, kada je vodostaj Une premašio 450 centimetara, proglašeno izvanredno stanje obrane od poplava, a danas se u Starom putu dogodilo veliko klizište, pri čemu je dio brda odnio nekoliko kuća.

"Srećom, prema prvim informacijama koje smo dobili od Hrvatske gorske službe spašavanja, Hitne medicinske pomoći, od gradonačelnika i susjeda, u ovom trenutku se čini da nema ljudskih žrtava ni ozbiljnijih ozljeda“, rekao je predsjednik Vlade i istaknuo da će se ljudima osigurati smještaj i pomoći im u rekonstrukciji kuća.



Dodao je kako se čini da su glavni uzroci odrona velike količine snijega koje je proteklih dana pale u Hrvatskoj Kostajnici, a njegovim brzim otapanjem došlo je do poremećaja i velikoga klizišta.



"Hrvatska Vlada će u suradnji s gradom i županijom učiniti hitne i maksimalne napore da se svim ljudima koji su danas ostali bez svojih domova osigura i smještaj te da pomognemo u rekonstrukciji njihovih kuća. Ovo su zbilja izvanredne okolnosti“, zaključio je predsjednik Vlade Plenković.



Uz predsjednika Vlade bili su potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić. Na putu prema Hrvatskoj Kostajnici iz helikoptera su vidjeli ugroženo područje, nakon čega su sudjelovali na sastanku Kriznog stožera na kojem su bili sisačko-moslavački župan Ivo Žinić, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Dragan Lozančić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga general zbora Mirko Šundov te predstavnici Hrvatskoga crvenog križa i predstavnik Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo zadužen za kontrolu kvalitete vode, priopćeno je iz Vlade.

Na sastanku Kriznog stožera gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan i sisačko-moslavački župan Ivo Žinić izvijestili su nazočne o stanju na terenu.



Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević istaknuo je kako je u ovakvim iznimnim situacijama potrebna sinergija vojnih i civilnih institucija kako bi se situacija što brže normalizirala i pomoglo onima kojima je to najpotrebnije.



"Trebamo iskoristiti sve sposobnosti koje imamo na razini lokalne zajednice i države kako bismo u sinergiji, zajedništvu i partnerstvu napravili najbolje što možemo u ovakvim situacijama", rekao je ministar Krstičević, ističući kako iz svakog iskustva treba pronaći ono najbolje te preventivno djelovati, priopćeno je iz MORH-a.



Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga general zbora Mirko Šundov podsjetio je da je jučer na području Karlovačke županije bilo angažirano stotinu pripadnika, dodajući da je danas u Sisačko-moslavačkoj županiji također angažirano stotinu pripadnika Oružanih snaga, u Letovaniću 50, Petrinji 30 i u Hrvatskoj Kostajnici 20, te 15 pripadnika u Karlovačkoj županiji na području Logorišta.



Plenković, Krstičević i Ćorić obišli su nakon sastanka s predstavnicima lokalne uprave i samouprave klizišta u Hrvatskoj Kostajnici koja su se aktivirala i u kojima je oštećeno desetak kuća.



Tijekom obilaska ministar Krstičević je rekao da je Hrvatska vojska spremna pomoći stanovništvu u inženjerijskim radovima kad god bude potrebno, a obišao je i vojnike kako bi se upoznao s trenutačnim stanjem i njihovim aktivnostima po uputama lokalne uprave.



16:45 - Tijekom sjednice Kriznog stožer Civilne zaštite u Hrvatskoj Kostajnici, na kojoj je bio i predsjednik Vlade Andrej Plenković, u Starom putu u novom klizištu oštećeno je desetak kuća, od kojih neke potpuno, ali nitko nije ozlijeđen.



Na klizištu u Starom putu oštećeno je desetak kuća, od kojih su neke potpuno uništene, a u većini se ne može stanovati. Na sreću, zbog grmljavine koja je pratila odron, stanovnici su uspjeli pobjeći pa nema ozlijeđenih.



Nakon dojave o klizištu, sudionici sjednice Kriznog stožera, među kojima su, osim premijera Plenkovića, bili i ministar obrane Damir Krstičević, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Dragan Lozančić i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, izašli su na mjesto nesreće.



"Dio brda otklizao je u podnožje, ali na sreću nema ljudskih žrtava. Uzrok su velike količine snijega koji je pao u Hrvatskoj Kostajnici. Topljenjem je došlo do klizišta. Hrvatska Vlada će u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom učiniti napore da se pomogne ljudima koji su ostali bez svojih domova. Osigurat ćemo im smještaj i pomoći u obnovi kuća", rekao je Plenković.



Vlasnik kuće: U posljednji trenutak sam se spasio!



Perica Marjanović, vlasnik jedne od prvih kuća koji su našli na mjestu odrona, prepričava za Jutarnji list kako je u posljednji trenutak iskočio iz kuće koja je teško stradala. Kaže da je zajedno s bratom Ognjenom pokušao spasiti što više svojih stvari, ali da je na kraju uspio izvući samo automobil. Drugi je ostao potpuno 'poklopljen'.



- Još jučer sam vidio da zidovi polako pucaju, da sve škripi, a da se žice na banderama napinju do pucanja. Radnici Elektre su jučer došli riješiti taj problem i spasiti nas od kalvarije - prepričava Marjanović.



- Vidio sam nekoliko pukotina, ali i mene je iznenadilo što se dogodilo. Evo, pogledajte, i vozilo radnika je ostalo zarobljeno...



U posljednji trenutak spašen je jedan automobil koji je iz blata izvučen pomoću traktora.



