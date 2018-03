Vodostaji rijeka na karlovačkom području i u Hrvatskoj Kostajnici i dalje rastu. U Hrvatskoj Kostajnici i Jasenovcu je proglašeno izvanredno stanje. Situacija je ozbiljna i na jezeru Peruća.

Foto: Twitter

Premijer Hrvatske Andrej Plenković helikopterom je izvidio stanje na poplavljenim područjima. Plenković sudjeluje na sastanku Kriznog stožera u Hrvatskoj Kostajnici koji je započeo u 13:30 sati.



Prema posljednim informacijama, izvanredno stanje obrane od poplava proglašeno je za Karlovac (Korana), Hrvatsku Kostajnicu (Una) i Selište (Lika).



Izvanredne mjere obrane od poplava na snazi su za Jasenovac (Sava); Karlovac (Kupa), Farkašić Kupa).



"Zečiji nasip je visok 50-60 centimetara, a voda je 80 centimetara", kazao je Ivan iz Starog Broda našoj reporterki Mireli Bačić, koja se s ekipom Crvenog križa probila do ovog odsječenog mjesta u Sisačko-moslovačkoj županiji.



Djelatnici Crvenog križa čamcima dostavljaju hranu i lijekove mještanima čije su kuće odsječene, javlja iz Letovanića naša reporterka Mirela Bačić.

poplave, Letovanić



Stari Brod, mjesto u Sisačko-moslovačkoj županiji, je odsječeno a tamo je ostalo nekoliko mještana starije životne dobi. Čekaju se čamci kako bi im Crveni križ mogao dostaviti dostaviti hranu i lijekove.



Vojska i mještani brane kuće u Hrvatskoj Kostajnici, javlja naša reporterka Ana Mlniarić. Dio gradskih ulica je pod vodom, ali, srećom, kuće nisu poplavljene. Mještani namještaj i druge vrijedne stvari dižu na više spratove.



Rekordni vodostaji Kupe i Une



Posljedice otapanja velikih količina snijega najviše su pogodile Hrvatsku Kostajnicu u kojoj je voda već u ponedjeljak ušla u nekoliko kuća. U utorak u 7 sati vodostaj Une u Hrvatskoj Kostajnici bio je 453 centimetra. I dalje vrijede izvanredne mjere obrane od poplava koje su proglašene su već pri vodostaju od 377 centimetara.



Rastu vodostaji rijeka i na karlovacčkom području i to po oko 3 centimetra po satu. U utorak ujutro u sedam sati vodostaj Korane bio je 779 centimetara, a Kupe 770 centimetara. I za to područje vrijede izvanredne mjere obrane od poplava.



Podsjetimo, Karlovačko Logorište u ponedjeljak navečer obišao je premijer Andrej Plenković koji je istaknuo kako je razina vode manja prema kućama no što je bila prije, ali i najavio da će iduće godine biti izgrađeni novi nasipi, koji će se financirati iz državnog proračuna i sredstava EU-a.





(Hina)