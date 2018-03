Priča o Siniši Dabiću, radniku Aerodroma "Nikola Tesla" koji je prije desetak dana pronašao i vratio torbu sa većom količinom deviza, "zapalila" je društvene mreže. Sada se oglasila i J. Š., sestra mladića koji je zaboravio torbu na aerodromu, uz napomenu da u "priči ima nekoliko netačnosti".

Siniša Dabić / 24sata.info

"Ja bih baš voljela da imam tih 40.000 eura o kojima on priča, ali ne želim da mi nakon njegove izjave neko upadne u kuću i da me opljačka zbog para koje nemam. Sad se bojim za svoju bezbjednost", rekla je J. Š.



Ona tvrdi da u torbi nije bilo 40.000 eura.



"Moj brat radi u inostranstvu po tri mjeseca, i ovaj put se vraćao sa takvog putovanja. Kada je sletio, skupili smo stvari i krenuli ka parkingu, a onda ubrzo shvatili da nedostaje torba sa laptopom, u kojoj je i novčanik. Ja sam se odmah dosjetila da pozovem Komunalnu policiju, a brat je rekao: 'To mora da je neko već uzeo, neću ni da se vraćam, radio sam tri mjeseca za džabe'", kaže sestra mladića koji je izgubio novac.



Nakon što je pozvala komunalnog policajca, sve vrijeme su bili na telefonskoj vezi i objasnila mu je gdje su tačno ostavili torbu. On je krenuo ka kolicima za prtljag u kome je ostala torba, i pored nje je uočio Dabića. Ubrzo su pristigli i zaboravni mladić i njegova sestra.



"U novčaniku je bilo oko 1.000 dolara i nešto više od 5.000 eura, sve u novčanicama od po 50 eura. Ne znam odakle tom čovjeku da je u torbi bilo 40.000 eura. Uostalom, nije ni imao vremena da prebroji novac, jer smo i mi odmah stigli. Sve ukupno je trajalo možda pet ili deset minuta. Ona tvrdi da je netačno i to da je prvobitno odbio ponuđenu čast. Zahvalna sam što nam je sačuvao novac, ali zbog višestruko preuveličane sume, sada se plašim da bi neko mogao da napadne mene i moje dijete, a brat je već otišao na naredno putovanje", ističe J.Š.



Ona dodaje da tu nije kraj neistinama.



"Takođe, nije istina da moj brat živi u Norveškoj, on čak i nije bio u Evropi. Takođe, rođendan mu nije 10. marta, već u avgustu", priča ova šokirana djevojka.





(24sata.info)