Ruzveltovoj ulici u Beogradu dogodila se pucnjava u kojoj je jedna osoba nastradala, a dvije osobe su teško ranjene.

- Prvo smo primili poziv za Ruzveltovu, a poslije nekoliko minuta i da je osoba skočila kroz prozor u Ulici Nikodina Milaša, što je nedaleko odatle - kazala je Nada Macura, portparol Hitne pomoći.



Kako nezvanično saznaju lokalni mediji, Nebojša S. (30), koji je dobio otkaz prije nekoliko dana u firmi "Privredni savetnik za informacione tehnologije", koja se bavi izradom softvera, izrevoltiran je došao u prostorije gdje je nekada radio. Izvadio je pištolj i jednom zaposlenom pucao direktno u glavu, a zatim je nastavio da puca.



Kako je saopšteno iz MUP-a on je oko 11 sati ispalio više hitaca iz pištolja u pravcu dvojice radnika, dok je treći skočio kroz prozor.



Napadač je uspio pobjeći sa lica mjesta i uputio se u stan u Ulici vojvode Savatija gdje je aktivirao bombu i pokušao da izvrši samoubistvo.



On je pronađen u stanu sa teškim tjelesnim povredama i prebačen je na reanimaciju Urgentnog centra, gdje je navodno umro, no ta vijest nije službeno potvrđena.

