Hrvatska će zakonom produžiti radni vijek i za muškarce i za žene, koji će u penziju ići kada napune 67 godina, a biće i skraćena lista zanimanja za beneficirani radni staž.

Ove izmjene trebalo bi da stupe na snagu 2038. godine, ali Evropska komisija traži da se izjednačavanje uvede već 2030.



Hrvatska Vlada će zato u paketu izmjena predložiti 2033. godinu kao rok od kada će i muškarci i žene u toj zemlji odlaziti u penziju sa 67 navršenih godina.



Sada je situacija takva da muškarci idu u penziju sa 65 godina, dok se žene od ove godine penzionišu sa 62 godine.



Vlada ima plan i da poveća penzije kako bi one iznosile najmanje 60 odsto prosječne plate za radnike sa 40 godina staža, a ne manje, kao što je to sada slučaj.



Za tako nešto se, ističu ekonomisti, mora povećati zaposlenost.



Ukoliko radnik želi otići u prijevremenu penziju visina tih primanja trajno se smanjuje za svaki mjesec ranijeg penzionisanja u iznosu od 0,10 do 0,34 odsto.



Riječ je o svojevrsnom kažnjavanju, odnosno pokušaju destimulacije prijevremenog penzionisanja, a namjera je da se ta "penalizacija" pojača.



U sklopu reforme izvjesno je da će biti revidirana lista zanimanja sa beneficiranim radnim stažom, i to na osnovu studije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, iz koje proizlazi da je mnogo ranijih zanimanja nestalo sa pojavom nove tehnologije.



Tako vozač u javnom gradskom prevozu, koji je nekada radio u starim autobusima i tramvajima, danas vozi moderne zbog čega je pitanje da li treba da ima beneficiran staž, prenose hrvatski mediji.





