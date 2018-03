Policija je danas na vanrednoj pres-konferenciji u sjedištu MUP-a u Zagrebu prikazala snimak hapšenja pripadnika organizacije "hrvatskog Eskobara" Stjepana Prnjata.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, hrvatska policija je prošle sedmice u sklopu velike akcije "Nana" razbila krijumčarski lanac i zaplijenila 100 kilograma kokaina kojeg su osumnjičeni pripadnici zločinačke organizacije krijumčarili iz Južne Amerike u Evropsku uniju preko Hrvatske, prenosi Index.hr.



Uz detalje akcije policija je na pres-konferenciji prikazala i spektakularni snimak hapšenja.



Među uhapšenima je i sam Prnjat, kojeg se spominjalo još 2007., kad su istražioci objavili da su razbili lanac krijumčara heroina i kokaina razgranat po Evropi, uključujući i Hrvatsku.



Na pres-konferenciji policija je otkrila da se radi o visoko organiziranoj zločinačkoj grupi, a tome u prilog govori i način na koji je bio pakiran kokain koji je zaplijenjen na riječkom kontejnerskom terminalu Brajdice, prenosi Index.



Naime, kokain je bio skriven među metalnim otpadom i pakiran u hermetički zatvorene kutije, a uz to je bio obložen olovom i staklenom vunom kako ne bi došlo do uništenja kokaina u transportu, ali ni do detekcije droge.





(24sata.info)