Prije nešto više od dvije godine Hrvatska je "popustila" i odobrila medicinsku primjenu pripravka na bazi kanabisa koja bi se temeljila na liječničkim preporukama i to za ublažavanje tegoba oboljelih od multiple skleroze, raka, epilepsije i side.

Arhiv / 24sata.info

Međutim, rezultati prodaje tih pripravaka govore da zapravo nema nekog većeg interesa premda su tadašnje najave o mogućoj potražnji govorile suprotno.



U 2016. g. Ministarstvo zdravstva u dva je navrata izdalo dozvole za uvoz gotovih pripravaka (ulja) na bazi kanabisa u količinama od po 1.200 bočica u dvije jačine, a na zahtjev veleprodaje lijekova u 2017. godini za potrebe liječenja pacijenata uvezeno je 15 bočica gotovog lijeka na bazi kanabisa, Sativex spreja. Uvoza gotovih pripravaka (ulja) na bazi kanabisa lani uopće nije bilo, podaci su to Ministarstva zdravstva koji potvrđuju da navodna velika zainteresiranost pacijenata za kupovinu medicinskog kanabisa nikad nije ni postojala.



- Mi osiguravamo dostupnost medicinskog kanabisa, ali ne utječemo na potrošnju. Jamčimo da su proizvodi kvalitetni, a na liječnicima je koliko će eventualno propisati tog preparata - kaže Josip Matusinović predsjednik uprave veledrogerijske firme Feniks.



Dodaje da je interes zaista mali, odnosno da je prošle godine izdano tek petnaestak bočica Sativexa.



- Mi niti možemo niti želimo utjecati na liječnike i pacijente - kaže Matusinović.



Neki apotekari kažu kako je razlog malog interesa vjerovatno visoka cijena tih proizvoda (mjesečno više od 2.000 kuna) i činjenica da liječnici rijetko preporučuju medicinski kanabis. Naime, pripravci na bazi kanabisa mogu se u Republici Hrvatskoj kupiti isključivo u apotekama na recept liječnika primarne zdravstvene zaštite, ali samo ako postoji preporuka liječnika specijalista neurologa, onkologa, infektologa ili pedijatra sa subspecijalizacijom iz neuropedijatrije i to za ublažavanje tegoba kod multiple skleroze, karcinoma, epilepsije i side, piše Jutarnji.



No, pripravci nisu na listi HZZO-a jer nije riječ o lijeku pa ih ne plaćala zdravstveno osiguranje, jer to nije praksa niti u drugim zemljama EU. Stručnjaci naglašavaju da je riječ o pomoćnim sredstvima za ublažavanja tegoba, što znači da će nekom možda ublažiti bol ili grč dok nekom drugom neće pomoći. Relevantne studije pokazale su naime da THC nema učinka na progresiju npr. multiple skleroze kako se vjerovalo.



- U cijeloj prošloj godini samo dva pacijenta s multiplom sklerozom tražila su recept da mogu kupiti medicinski kanabis. Nakon početnog "buma", neposredno nakon odobravanja medicinskog kanabisa, interes je značajno opao - kaže prof. dr. Vanja Bašić Kes iz Klinike za neurologiju KBC-a Sestre milosrdnice. Dodaje da su neki pacijenti probali te preparate, ali veći dio je zaključio da im to nije ni malo olakšalo tegobe.



Unatoč legalne dostupnosti medicinskog kanabisa, u Hrvatskoj čini se da i dalje zainteresirani radije kupuju na crnom tržištu. Naime, "usmena predaja" govori da dio oboljelih "uredno" koristi ulje kanabisa ali kupljeno mimo apoteka.



Potvrdila je to i Tanja Malbaša, iz Saveza društava multiple skleroze, koja kaže da je cijena ono što nerijetko orijentira pacijente na ilegalno tržište, prenosi Jutarnji.



- Svjesni smo da se tako može kupiti i nekvalitetno ulje, jer samo ono koje sadrži 90 do 100 posto THC-a ima učinka, ali ako je nečija penzija 1.500 kuna, a za medicinski bi kanabis mjesečno trebao platiti oko 3.000 kuna, onda je jasno da je to nemoguće - zaključuje Malbaša.



(24sata.info)