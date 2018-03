Ovogodišnja sezona gripa u Hrvatskoj uzela je do sada najveći broj žrtava, čak 35 smrtnih slučajeva povezuje se sa gripom, a stručnjaci smatraju da bi taj broj mogao biti veći jer se uzrok smrti često pripiše nekom drugom uzročniku, piše hrvatski "Jutarnji list".

arhiv / 24sata.info

U Hrvatskoj je, do sada, najveći broj umrlih bio 27, i to prošle godine, te 2010. godine za vrijeme pandemijskog, odnosno svinjskog gripa.



Virusolog iz Nacionalnog centra za influencu pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Vladimir Draženović kaže da je ova sezona po mnogo čemu nespecifična.



"Uočavamo jednu intenzivnu godinu, što po broju oboljelih, što po trajanju, ali i neuobičajenoj dominaciji B virusa, koja je trajala sve do unazad dvije sedmice", kaže Draženović.



Prema njegovim riječima, iako se grip uglavnom pojavljuje oko Božića i u repovima potraje do Vaskrsa, ove godine vrhunac traje već punih deset sedmica.



"Jako dugo smo u tom visokom intenzitetu. Bolnice i čekaonice porodične medicine stalno su pune. Ima i brojnih komplikacija, a kako smo naveli, i nikad veći broj smrtnih slučajeva. Ove godine najviše su pogođene starije osobe i to mahom oni koji se nisu vakcinisali", rekao je Draženović.



On je naveo da se samo tokom prošle sedmice u Nacionalni centar za gripu prijavljeno je 6.000 novih oboljelih, te se ukupan broj dostigao 57.000, tako da se može očekivati da će do kraja sezone biti i oko 70.000 oboljelih.



Draženović je dodao da ta brojka nije potpuna, jer je riječ o prijavljenim oboljelima.



"Velik broj oboljelih ne bude prijavljen, tako da se taj broj može pomnožiti minimalno sa dva. Samim time može se reći da je ovo jedna od većih epidemija u posljednje vrijeme", rekao je Draženović.



On je dodao da iako je prošle sedmice zbog hladnog vremena broj zaraženih opet malo porastao, ipak se može vidjeti tendencija slabljenja epidemije.



"Niska temperatura i ova kasna zima sigurno je uticala na produženo trajanje takozvanog vrhunca gripa. Ali očekujemo da će polako broj oboljelih opadati i da će visoka temperatura najavljena za sljedeću sedmicu pomoći", kaže Draženović.



"Jutarnji list" navodi da se veliki broj oboljelih odrazio i na bolovanja, tako da je čak 20 odsto ukupnog broja dana provedenih na bolovanju povezano sa zimskim bolestima, gripom i drugim respiratornim oboljenjima.



Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, od ukupnog broja umrlih godišnje čak 17 odsto otpada na uzročnike vezane uz respiratorne infekcije, bilo virusne ili bakterijske.

(SRNA)