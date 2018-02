Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas da ima više kandidata za novog povjerenika za Agrokor.

"Ima, ima ih više", rekao je Plenković prije početka sjednice Predsjedništva i Nacionalnog savjeta HDZ-a, odgovarajući na pitanje novinara da li ima ime novog povjerenika za Agrokor, prenijela je Hina.



Kada su ga novinari pitali kakav je kandidat za povjerenika on je odgovorio - "najbolji".



Hrvatski ministar uprave Lovro Kuščević izjavio je da novi povjerenik za Agrokor mora do kraja da odradi dobro započet posao, da sačuva sva radna mjesta i stabilizuje privredu.



"To mora biti hrabar, dobar stručnjak, pošten i častan čovjek koji će ovaj važan posao dovesti do kraja. Vjerujem da u HR ima takvih ljudi", zaključio je Kuščević.



Šef saborskog kluba HDZ-a Branko Bačić rekao je da vjeruje da će premijer Plenković do srede "zatvoriti priču oko Agrokora" i da će se ime novog povjerenika za Agrokor znati prije sjednice Vlade u četvrtak.



"Vjerujem da će to biti prije gotovo", kazao je Bačić i dodao da vjeruje da će novi povjerenik i ekipa koja će to preuzeti do potpisivanja nagodbe voditi računa o zajedničkom interesu, a to je , kako je rekao, da se "stabilizuje Agrokor radi stabilizacije privrede u Hrvatskoj".







