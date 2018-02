Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija pokušati da dođe do kompromisa za rješenje Kosova, po kojem bi obje strane bile podjednako nezadovoljne, a ako to ne bude slučaj, neće biti smak svijeta, osim što bi i Srbi i Albanci mnogo toga izgubili u budućnosti.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Vučić najavio je da će Beograd nastaviti dijalog sa Prištinom i da je moguće doći do kompromisnog rješenja.



On je to rekao na konferenciji za novinare nakon sastanka u Sofiji sa predsjednikom Bugarske Rumenom Radevim koji je ocijenio da dijalog nema alternatvu i da je potrebno naći mirno rješenje za sve probleme.



Vučić je istakao da se nada kompromisu i da zato vjeruje u kompromis.



"Isto ću reći i Jean-Claude Junckeru i nadam se da će razumijeti. Moliću ih da s vremena na vrijeme ne samo čuju, već i da slušaju ono što govori Srbija, jer samo tako možemo doći do rješenja i kompromisa", rekao je Vučić.



On se zahvalio Bugarskoj na podršci Srbiji na evropskom putu, dodajući da je 2025. godina za Beograd ambiciozan cilj.



"Daćemo sve od sebe da ispunimo kriterijume, iako mi imamo i dodatni, koje druge države nisu imale", rekao je Vučić ponavljajući da Srbija treba da riješi pitanje Kosova i Metohije.







(24sata.info)