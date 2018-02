Zbog vsokog snijega i nanosa, voz koji je iz Splita za Zagreb krenuo u srijedu u 21.43 sata, nakon 14 sati puta, tek je prošao Ogulin, što je dovelo u očaj putnike koji su bili žedni, gladni, a povremeno i bez grijanja, pišu danas hrvatski mediji.

Foto: 24sata.info

Snježna mećava i visoki nanosi zaustavili su voz jutros u 5.46 na 500 metara od stanice u Oglinu, a portal 24sata.hr je prenio da je to bio treći put da kompozicija vagona zapne u dubokom snijegu.



Putnici su, naime, posvjedočili da je voz koji se kretao ispred stao na mostu na Ličkoj Jasenici, pa je njihov voz gotovo četiri sata čekao da prethodna bude otkopana.



Kad se, međutim, pokrenuo voz ispred, na istom mjestu je zapela njihova kompozicija, što je bio razlog za dodatno trosatno čekanje.



Voz je, međutim, sa tog mjesta pokrenut tek nakon 11 puta i krenuo ka Ogulinu.



"Pokušali su otkopaju grtalicom, pa lopatama, ali ništa. Puno snijega je zapelo na prednjem dijelu ispod mašine. Pa smo više od tri sata čekali da dođu lokomotiva da nas pogura iza, ali evo konačno su nas uspeli izvući", rekao je za taj portal Toni Vranković koji je sinoć iz Splita krenuo za Rijeku na razgovor za posao.



Do Ogulina je trebalo da ide jednim vozom, gdje bi presjeo u drugi za Rijeku.



Razgovor za posao je imao zakazan za podne, ali, na njega nije stigao.



"Srećom, poslodavci imaju razumijevanja i izašli su mi u susret. Ali, nisam ja jedini. Dečko jedan će izgubiti nekakav angažman u nekom hotelu na koji je krenuo u Zagreb. Jedna gospođa krenula je na sahranu na koju, eto, nije stigla pa je prijetila da će ih i tužiti", ispričao je Tonči.



Za sve to vrijeme putnici, kaže, nisu imali šta ni da jedu ni da piju, a gotovo čtiri sata nisu imali struju, pa samim tim i grijanje.



"U ovom vozu nema restorana pa nemamo šta ni da kupimo za jelo. Nemamo šta da jedemo niti da pijemo. Bili su nam ugasili i grijanje dok smo čekali", ispričao potvrdio je portalu putnik Igor.



Inače, snježni haos koji je zahvatio Hrvatsku toliko veliki, kažu, da i kada prođe grtalica i očisti put ili prugu, nakon 10-tak minuta se to uopšte ne vidi.



Zbog snijega i olujnog vjetra ministar odbrane Damir Krstičević je ranije odlučio da se na raščišćavanju saobraćajnica uključi i vojska svuda, gdje se procijeni da je to potrebno.







(24sata.info)