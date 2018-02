Predsjednik Kosova Hashim Thaci rekao je da nema indicija da ubistvo Olivera Ivanovića ima etničku pozadinu već da se prije radi o mafijaškim motivima.

Hashim Thaci / 24sata.info

"Istraga se nastavlja i za sada nema indicija da je u pitanju etnički motivisan slučaj. Prvi podaci ukazuju na kriminalne, mafijaške motive", izjavio je Thaci, prenosi Beta.



Moguće je, naveo je Thaci, da postoje "kriminalne strukture povezane s određenim političkim krugovima".



On je ponovio da će "istina izaći na vidjelo iako će to nekoga boljeti".



Prema njegovim riječima, Kosovu je u interesu da se sazna istina u tom slučaju i da pozdravlja sve informacije koje dobije od Srbije.



"Kosovo nema šta da sakrije, to je u interesu otkrivanja istine. Pozdravljamo svaku pomoć i informacije pružene od strane Srbije. Ali i Beograd ne treba da se brine ili strahuje u otkrivanju istine o ubistvu Ivanovića", naveo je Thaci.



Thaci je rekao da od ubistva Ivanovića nije bilo incidenata na Kosovu jer institucije rade na tom slučaju i njim dobro upravljaju.



"Možete zamisliti da se slučaj Olivera Ivanovića desio tri ili pet godina ranije - situacija u pogledu međuetničkih odnosa Albanaca i Srba bi eksplodirala. Iako se taj zločinački akt desio, dok kosovske institucije naporno rade na rješavanju slučaja, nijedan incident se nije desio, jer smo dobro upravljali datim okolnostima", rekao je Thaci.



(24sata.info)