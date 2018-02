Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji se nalazi u dvodnevnom posjetu Hrvatskoj, nije se želio jasno ograditi od svog govora u Glini 1995. godine.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Nakon posjeta Vrginmostu, mjestu u Hrvatskoj s većinskim srpskim stanovništvom, prilikom obraćanja predstavnicima medija, srbijanski predsjednik ušao je u verbalni sukob s hrvatskim novinarima koji su ga pitali hoće li se ispričati zbog svog govora 1995. u Glini kada je hrvatsku vlast proglašavao "ustaškom" te govorio kako Glina više nikada neće biti Hrvatska.



- Deset puta sam vam rekao, ali vi mene očigledno ne razumijete. Mi imamo potpuno različita gledanja na stvari. Kad vi ’95. hvalite kao ‘Oluju’ i vama je to praznik, nama je to tuga i to je kod svih Srba. Ali to nije razlog da ne razgovaramo ili je to razlog da me gledate s mržnjom? - izjavio je Vučić.



S obzirom da pojedini novinari nisu odustajali od spornog govora, Vučić je ušao u verbalni sukob s njima.



Rasprava s novinarima je potrajala desetak minuta, a Vučić je nekoliko puta pozvao hrvatske novinare "da budu pristojni i da ga ne prekidaju kako bi odgovorio", dodajući rečenicu koju je često izgovarao i u Srbiji kada bi ušao u "okršaj" s predstavnicima sedme sile: "Pustite me da odgovorim, ali ono šta ja hoću, a ne ono što vi hoćete", prenosi B92.



Novinare je optužio da samo žele "nešto što mogu iskoristiti za osobno ponižavanje predsjednika Srbije ili nekog iz Srbije".



- Taj film, stoti put vam ponavljam, nećete gledati - rekao je Vučić.



Dodao je kako "nema nikakvih teritorijalnih problema s Hrvatskom" te da mu je proteklih dana od uvreda upućenih njemu, teže palo što se na udaru kritika našla hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.



Hrvatske građane je pozvao da za nekoliko mjeseci procjene je li poziv da dođe u Hrvatsku bio pametan ili ne, "odnosno hoće li Hrvati u Vojvodini i Srbiji živjeti bolje ili lošije".



"Veoma sam ponosan što se srpska delegacija ponašala racionalno, odgovorno i ozbiljno u trenutku koji iz raznih razloga za nas nije bio lagan", rekao je srbijanski predsjednik, ponovivši kako će uputiti poziv hrvatskoj predsjednici da posjeti Srbiju i to prije ljeta.



