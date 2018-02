Na pitanje novinarke TV Pink predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću je li vidio demonstrante povodom njegova dolaska u Zagreb i je li to normalno, on je odgovorio: - Vidim da su me nazivali četnikom-početnikom, ali htio bih svima u Hrvatskoj poručiti da ja nisam nikakav četnik, niti je to bio bilo ko u mojoj porodici.

Foto: AFP