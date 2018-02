Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će otputovati u posjetu Hrvatskoj, da se ne sekira zbog kampanje koja se tamo vodi i ne misli da postoje sigurnosne prijetnje.

Vučić je novinarima u Batajnici rekao da će prvog dana u Zagrebu razgovarati sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar Kitarović, premijerom Plenkovićem, a posjetit će i hrvatski parlament.



On je naveo da će u Zagrebu razgovorati i sa predstavnicima Mitropolije zagrebačko-ljubljanske i naglasio da će, za razliku od svih ranijih posjeta, prvi put razgovarati sa kardinalom Josipom Bozanićem i sa najvišim predstavnicima Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj.



Vučić je istakao da je taj susret od velikog značaja i za dalje unapređenje pomirenja među pravoslavcima i katolicima, ali i za nastavak dijaloga i bolji odnos koji bi trebalo da postoji između pravoslavne i katoličke crkve.



"Ne sekiram se mnogo zbog kampanje koja se vodi, jer je moj posao da ne reagujem lično na uvrede i neistinu, već da pokušam da uradim što je dobro za Srbiju i naš narod", rekao je Vučić.



On je ocijenio da je moguće mnogo dobra uraditi i za Hrvate i za Srbe u budućnosti, a da je njegova obaveza da ne dopusti da Srbija bude ponižavana.



"Očigledno je da o prošlosti imamo različita viđenja. Smatrao sam da se te razlike odnose na sukobe iz devedesetih, nisam znao da su te razlike tako velike i po pitanju odnosa iz 1941. odnosno Drugog svjetskog rata, ali to ćemo pokušati da prevaziđemo", rekao je Vučić.



Ključne teme razgovora, prema njegovim riječima, bit će bilateralni odnosi, granica, nestala lica sa obje strane, odnos prema srpskom narodu u Hrvatskoj, prema Hrvatima u Srbiji, unapređenje ekonomskih odnosa, kao i infrastrukturnih zajedničkih projekata, ali i o evropeizaciji cijelog regiona i onome što se zajedno može uraditi da region bude miran.



Vučić je poručio da za srpsku stranu nema tabu tema, da će hrvatski premijer Plenković dobiti ozbiljan odgovor sa srpske strane i da nema nikakav problem sa otvaranjem bilo koje teme.



Kada je riječ o atmosferi pred njegov dolazak u Hrvatsku, Vučić je podsjetio da takve atmosfere u Srbiji nije bilo kada je dolazila Kitarović u Beograd, nije bilo animoziteta prema hrvatskim zastavicama niti je smetalo što je bila zvijezda inauguralnog prijema.

(SRNA)