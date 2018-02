Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je da ustaštvo i ustaše nikada nisu izašle iz politike i javnog života Hrvatske i da očekuje da će predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom posete Zagrebu dočekati ustaše na trgovima i pokušati da dođu do njega.

"Naš predsednik ide tamo gde će ga dočekati ustaše na trgovima, koji će pokušavati da dođu do njega, kao što su došli i pokušali da ga ubiju u Srebrenici", rekao je Vulin.



On je ponovio da i dalje misli da Vučić ne treba da ide u Hrvatsku.



"Tamo će se skupiti ustaše na trgovima i demonstrirati protiv njegovog dolaska, kao da njegova poseta može da donese neko zlo. To je zbog toga što Vučić ima hrabrosti da kaže da Srbi imaju svoje interese i da će Srbija braniti Srbe koji žive na prostoru Hrvatske, kao i da se neće ponoviti Oluja", rekao je Vulin.



On je ocenio da se Srbima desila "Oluja" zato što su ćutali o Jasenovcu, te naveo da Hrvatska sa Srbijom ne može da se složi čak ni o stradanju Srba, Jevreja i Roma u Jasenovcu.



"Ustaški pozdrav ne treba da bude na jasenovačkim kostima. Nemoguće je danas naći zemlju na svetu sa kojom se nećete složiti o prirodi bilo kakvog kvislinškog fašističkog režima, osim u slučaju Hrvatske", rekao je Vulin.



On ističe da Vučić u Hrvatskoj želi da se razgovara o isplati penzija proteranim Srbima, rešavanju pitanja njihovog radnog staža, o ljudskim pravima, Zakonu o braniteljima kojim je 500.000 državljana Hrvatske srpske nacionalnosti proglašeno agresorima, kao i o zakonu o plaćanju poreza za zemlju koja se ne koristi.



Kada je reč o Kosovu i Metohiji, Vulin kaže da Beograd ne sme da dozvoli nikakvo smanjivanje Umnika, jer dokle god je ta međunarodna misija na Kosmetu, Rezolucija 1244 još efektivno deluje. Govoreći o pravno obavezujućem sporazumu kojim će biti regulisani odnosi Beograda i Prištine, Vulin je rekao da će pritisaka biti i da Srbija pritiske razume, ali da ih ne prihvata.



"Uradićemo ono što je u interesu Srbije, sve što je u uskladu sa našim ustavom i zakonom i sve što je potrebno da bi sačuvali naše pravo na Kosovo i Metohiju i Srbe koji žive na tom prostoru", rekao je Vulin.





