Kosovske institucije dostavile su danas Srbiji tražena dokumenta o toku istrage ubistva lidera Gradjanske incijative SDP Olivera Ivanovića, izjavio je kosovski ministar pravde Abeljard Tahiri i zatražilo da i Srbija odgovori na četiri zahtjeva Prištine.

"Samo saradnja može dovesti do otkrivanja izvršioca ubistva", rekao je za portal gazetaexpress.com Tahiri i pozvao srpske vlasti da saradjuju sa organima Kosova na tom slučaju.



"Ministarstvo pravde je od dana ubistva Ivanovića izrazilo spremnost da u skladu sa međunarodnom pravnom saradnjom razmijeni informacije sa srpskim vlastima. Ministarstvo je danas u saradnji s Državnim tužilaštvom dostavilo nadležnim insitucijama u Beogradu odgovarajuće zatražene informacije", kazao je Tahiri.



Kosovski ministar pravde je rekao da Priština do danas nije dobila odgovore iz Beograda o tom slučaju.



"Mi, kao Ministarstvo pravde i Osnovno tužilaštvo u Mitrovici čekamo odgovor na četiri zahtjeva upućena srpskim vlastima za obezbjeđivanje dokaza", kazao je Tahiri.



On je dodao da bi dokazi koji budu prikupljeni kao rezultat saradnje institucija dvije strane, bili od suštinskog značaja za istragu u cilju konačnog rasvjetljavanja slučaja ubistva Ivanovića.



Ivanović je ubijen s leđa, sa šest metaka 16. januara u Sjevernoj Mitrovici ispred sjedišta Građanske inicijative SDP čiji je bio predsjednik.

