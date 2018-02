Predsjednik Kosova Hashim Thaci najavio je da će istražni organi uskoro iznijeti konkretne rezultate istrage ubistva lidera Građanske inicijative "Sloboda, demokratija, pravda" Olivera Ivanovića.

Hashim Thaci / 24sata.info

"Kako bi došle do relevantnih informacija, kosovske institucije koje vode istragu, blisko sarađuju i sa Kforom i koriste sve mogućnosti da dođu do dokaza koji vode ka izvršiocima tog krivičnog djela", rekao je Thaci na konferenciji za novinare.



On kaže da prati rad organa na otkrivanju nalogodavaca i počinilaca ubistva Olivera Ivanovića, o čemu je nedavno razgovarao i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.



"To je kriminalno mafijaški akt, bez tačnih podataka o političkom motivu. Isključuje se svaka mogućnost etničkog motiva. O tome sam razgovarao sa predsjednikom Vučićem i Srbija je izrazila spremnost da pomogne institucijama Kosova u razmjeni informacija", rekao je Thaci.



On je naveo da insistira na nastavku dijaloga sa Beogradom i napominje da od početka razgovora u Briselu nije bilo etnički motivisanih incidenata.



"Srbi i Albanci na Kosovu žele mir, dijalog i napredak", rekao je Thaxi.



On tvrdi da Srbi na Kosovu nikada nisu bili u boljoj poziciji, da imaju svoje predstavnike u Skupštini Kosova i lokalnim institucijama, te da pomažu institucijama Kosova.



Thaci je uputio poziv raseljenima Srbima da se vrate na Kosovo.



(SRNA)