Komentarajući najavljenu posjetu Hrvatskoj sredinom februara, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je rekao kako ne očekuje čuda, ali kako je siguran da će razgovori biti ljekoviti.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Vučić je uvjeren da će s hrvatskom predsjednicom imati dobre razgovore, a na pitanje kako vidi činjenicu da su predsjednica i Vlada u raskoraku, napomenuo je da ne razumije sasvim argumente da nije vreme za posjetu, ali da prihvata poziv, prenose beogradski mediji.



"Ako Hrvatska, i pored poziva predsjednice, hoće da kaže da nisam dobrodošao – hvala, ako ne žele da razgovaraju – hvala. Ne pada mi na pamet da podilazim bilo kome, da se dodvoravam. Štitim interese Srbije", rekao je Vučić, koji je prethodno nazočio Svečanoj akademiji povodom 40. godišnjice Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje".



Kaže i da je uvjeren da su odnosi s Hrvatskom bolji.



"Imamo bolje odnose, na racionalan način rješavamo probleme. Mislim da to mora da bude odgovor i jedne i druge strane. Mislim da su razgovori potrebni kada imamo probleme, kada se oni vide i zato hoću da idem u Hrvatsku i da se borim da imamo mir i stabilnost", poručio je Vučić.



Kako je rekao, želi da se bori da građani Srbije imaju bolju budućnost, da Srbi u Hrvatskoj imaju bolju budućnost, kao što je spreman da pomogne Hrvatima koji žive u Srbiji da ostvare sva prava.



"Bit ćemo spremni za težak, neposredan i otvoren razgovor na sve teme, jer ne želimo da bježimo ni od jedne teme, od nestalih, do rješavanja imovinskih prava Srba, prava na mirovine do toga da u pojedinim selima gde žive Srbi nema struje, ali i da pomognemo hrvatskoj zajednici", istakao je Vučić.



(FENA)