Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je danas da je protestna nota koja je Hrvatska uputila Srbiji zbog izjava ministra Ivice Dačića u sedištu UN na otvaranju izložbe "Jasenovac pravo na nezaborav" ravna onoj koju bi Njemačka uputila Jevrejima zbog obilježavanja Dana Holokausta.

Arhiv / 24sata.info

"Volio bih da vidim tekst, ali to bi bilo isto kao kad bi Njemačka pisala Jevrejima što su obilježavali Dan Holokausta", ocijenio je Vučić u telefonskoj izjavi iz Istanbula za beogradsku TV Pink.



Predsjednik je rekao da "još možda može da razumije što Srbija i Hrvatska ne mogu da se usaglase oko dešavanja od prije 27 godina", ali da ne razumije kako nije moguće postići saglasnost oko onoga što se događalo prije 72, 73 godine tokom Drugog svjetskog rata.



Po njegovim riječima, u redu je oprostiti, ali ne i zaboraviti zločine, jer je to način da se oni nikada ne dese drugim narodima.



Vučić je dodao da nije moguće da neko natjera srpski narod da zaboravi na stradanja na području Like, Korduna, odnosno Nezavisne Države Hrvatske.



Hrvatsko Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova uputilo je notu Ambasadi Srbije u Zagrebu, kojom izražava duboko nezadovoljstvo zbog izjava prvog potpredsjednika Vlade i ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića izrečenih u sjedištu UN u četvrtak na otvaranju izložbe "Jasenovac pravo na nezaborav".

