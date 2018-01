Neće nam dozvoliti ulazak u Evropsku uniju bez jasno rješenog pitanja granica. Kako ćemo da ga rješimo, to je druga stvar. Hoćemo li da ga rješavamo ili nećemo? Narod će svakako na nekom referendumu morati da kaže šta misli o tome - izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić.

Vučić je rekao da će za dva, dva i po mjeseca predložiti najmanje loše rješenje za Kosovo. On, kako je naglasio, svakako neće bježati od toga da kaže šta je najmanje loše rješenje, jer dobrih rješenja nema. On je istakao da imamo težak problem, tj. da niko ne želi da preuzme na sebe ništa.



- Toma Nikolić i ja, pa čak i Šešelj nije imao ništa protiv toga, podržali smo donošenje Ustava 2006. godine iako smo bili opozicija, ali smo imali državotvorni pristup. Ovi danas neće ni da razgovaraju jer ne znaju šta bi rekli - rekao je Vučić, i istakao da svi „čekaju da on završi sve i da mu potom odrube glavu, a u sebi se zahvaljuju bogu što ne moraju to da rade“. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže za „Blic” da je vrijeme EU već iscurilo. - Mislim da je posljednji rok koji će EU tolerisati kraj ove ili početak 2019. godine. Trenutak odluke se svakako primiče - navodi Popov.



On kaže da se iz ponašanja naših zvaničnika, uključujući i predsjednika Srbije, ne može zaključiti u kom pravcu ćemo ići.



- Mislim da ni onaj koji će potpisati pravno obavezujući dokument ili koji će odbiti da ga potpiše još nije siguran šta će uraditi. Ako problem nećemo da ostavimo pokolenjima, kako Vučić kaže, onda očekujem potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma - navodi Popov. Kada je riječ o referendumu, Popov ističe da je to najdemokratskiji način, ali i najbolje sredstvo manipulacije.



Plašim se da bi se moglo dogoditi da dvije trećine budu protiv i onda neka nam je bog u pomoći. Možemo da zaključamo evropsku perspektivu - zaključuje Popov. Sonja Liht, predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, kaže za „Blic” da ovdje nije riječ samo o ulasku u EU.



- Zbog daljeg razvoja zemlje i dovođenja čitavog regiona do neophodnog nivoa stabilnosti, biće neophodno da potpišemo pravno obavezujući sporazum. Duboko sam ubjeđena da je neophodno da dođe do dugotrajnog društvenog ugovora koji će omogućiti da Srbi i Albanci u ovom djelu svijeta žive u miru i prosperitetu - navodi Liht.



Ona ističe da pitanje nerješenih granica postoji na više mjesta u ovom regionu, da je ono teško rješivo, ali neophodno za stabilnost.



Rušenje Specijalnog suda za OVK



Odluka predsjedništva parlamenta da Ramušu Haradinaju proslijedi poslaničku inicijativu o ukidanju Specijalnog suda za zločine takozvane OVK je tema svih prištinskih medija, a „Zeri” pod naslovom „Rušenje Specijalnog suda je sada u rukama premijera” piše da ima rok od mjesec dana da odgovori na tu inicijativu. On je novinarima rekao da još nije zvanično primio dokument, a kosovski analitičari kažu da je ta inicijativa upućivanjem vladi primila oblik zakonskog akta.



Portal Antipres piše da je nakon gotovo mjesec dana drame zbog inicijative 43 kosovska poslanika kojom se zahtjeva da parlament opozove raniju odluku o formiranju Specijalnog suda za ratne zločine OVK, to pitanje prebačeno u ruke premijera Haradinaja, za kojeg kažu da je jedan od najvećih protivnika ovog suda od samog njegovog formiranja.Haradinaj se, naime, navodi ovaj medij, nadao da će proces usvajanja inicijative ići kroz parlament, pa je 23. decembra, dan nakon prvog propalog pokušaja njenog usvajanja zbog nedostatka kvoruma, rekao da je Skupština ta koja utvrđuje obaveze vlade.Strane diplomate su jasno upozorile kosovske lidere da je pokušaj ukidanja Specijalnog suda velika greška.



- Želim da jasno kažem da se SAD protive svakom pokušaju da se ukine ili izmijeni zakon o Specijalnom sudu. Ovo je neprijatno. Ako ova inicijativa bude uspješna, onda će biti izuzetno negativnih implikacija za budućnost Kosova - rekao je američki ambasador u Prištini Greg Delavi.



„Samo ne potpisuj ništa“



Podsjetio je da mu je i u Lapljem Selu gospođa Vulićević rekla: „Samo, sine, ne potpisuj ništa”, kao što mu i njegov otac govori.



- Ja ga pitam „a šta misliš ti, je l’ mora neko da donese neku odluku u ovoj zemlji” - rekao je predsjednik.On je naglasio da smo već imali tu situaciju da se ne potpisuju i ne donose odluke:- A znate li šta smo mi sve dobili i kupili vrijeme i mir Briselskim sporazumom - zapitao je Vučić.On je istakao da moramo da se dogovaramo šta ćemo učiniti u budućnosti i da od sukoba sa Albancima „nema vajde i sreće”.- Nisu oni jači od nas, ni neki drugi, ali mi ni ne treba da budemo jači, već bogatiji, uspješniji, da brže grabimo i pristižemo one koji su ispred nas, da imamo više stranih i domaćih investicija - istakao je Vučić.



Dačićevo razgraničenje



Ideja ministra spoljnih poslova Ivice Dačića o razgraničenju šta je srpsko, a šta albansko, kao trajnom rješenju, izazvala je brojne reakcije u javnosti. Dačić je rekao je da bi podjela KiM bilo jedno od boljih rješenja i da bi to bilo u interesu i Srba i Albanaca, prenosi Blic.rs.



Takav dogovor, odnosno trajno rješenje odnosa Beograda i Prištine, mogao bi da se postigne na međunarodnoj konferenciji pod pokroviteljstvom EU, ali i SAD i Rusije - rekao je Dačić, i dodao da za takav scenario raspleta - podjele Kosova, nema zvanične podrške ni u Beogradu, ni u Prištini, kao ni u većini svjetskih centara moći. Dačić je naglasio da je to samo njegov lični stav.



Kutlešićeva realna unija



Vladan Kutlešić, profesor Poslovnog i pravnog fakulteta Univerziteta Union, predstavio je prijedlog o realnoj uniji nezavisnih država Srbije i Kosova, koje bi ipak ostale međusobno povezane.- Moj prijedlog pretpostavlja da Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu, ali bi ono ostalo institucionalno u vezi sa Srbijom. To bi bila carinska unija koja bi imala jedinstveno tržište i jedinstvenu monetarnu politiku. U tom slučaju, dinar ne bi morao da bude jedinstvena zvanična valuta, ali bi se koristio kao sredstvo plaćanje na Kosovu.



