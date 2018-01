Na kući u kojoj je sjedište Građanske inicijative “Srbija, demokratija, pravda” u Kosovskoj Mitrovici ispred koje je ubijen Oliver Ivanović, vide se dvije kamere.+

Foto: Tanjug

Beogradski list “Blic”, pozivajući se na neimenovane izvore, navodi da su te dvije kamere najvjerovatnije zabilježile trenutak kada je Ivanović ubijen.



Podsjećamo, Ivanović je u intervjuu za “Vreme” 2017. godine takođe pominjao kamere.



“U posljednjih par godina u Mitrovici smo imali preko pedeset slučajeva paljenja automobila, bacanja ručnih bombi i dva nerazjašnjena ubistva. Sve se to dešava na teritoriji od dva i po kvadratna kilometra, koja je potpuno pokrivena sigurnosnim kamerama. Očigledno je da se policija boji da se ne zameri počiniocima, ili su počinioci uvezani sa bezbjednosnim strukturama”, rekao je tada Ivanović.



Osim toga, Ivanović je rekao i da se plaši mogućeg atentata.



Kako je tada naveo, bezbjednost u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice je veoma loša.



"Plašim se da u ovoj nestabilnoj situaciji može stradati neko nevin, a moram priznati da se i sam plašim za svoju bezbjednost", rekao je Ivanović Srni u petak 12. januara, prilikom posjete Kosovu dopisnika Srne i predsjednika banjalučkog Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorada Arlova.



On je u posljednjem intervjuu za "Vreme" naveo da se situacija na Kosovu od njegovog hapšenja pogoršala i da postoji nevjerovatan osjećaj ugroženosti i straha kod naroda.



"Od stotinak ljudi sa kojima sam razgovarao tokom prvih par nedjelja na slobodi, nema nijednog koji u prvih par rečenica nije postavio pitanje bezbjednosti. Da se odmah razumijemo: ti ljudi se ne boje Albanaca nego Srba, lokalnih kabadahija i kriminalaca koji se voze u džipovima bez tablica. Droga se prodaje na svakom ćošku, svaki roditelj strepi zbog toga. Bilo je toga i ranije, ali ne u ovolikoj mjeri i nisu se ti ljudi ponašali bahato kao sada. Policija sve to gleda i ne reaguje, pa se građani osjećaju nezaštićeno, iako su u kosovskoj policiji na sjeveru sve naši ljudi, Srbi."



(24sata.info)