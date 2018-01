Umirovljeni vladika zahumsko-hercegovački Atanasije tvrdi da državni vrh Srbije iznosi neistine i da nije tačno da se Srbi vraćaju na Kosovo kojim "upravljaju Vučićevi mafijaši".

Foto: 24sata.info

- Ti ljudi tamo, počev od Vučića, pa (Ivice) Dačića, pa ne znam sve koga, ovih njegovih trabanta okolo, pričaju laži kako se Srbi vraćaju na Kosovo. Čista laž. Oni obnavljaju svetinje. Da nam kažu koju su obnovili. Nego pomažu, recimo, Norvežane...Oni lažu. Sjever su dali na poklon (Hašimu) Tačiju, takozvani integrisani prelaz, to su ustvari granice, carine i albanska vlast na carinama. A oni ne idu preko tih granica jer su kukavice i onda priča to tako Marko Đurić, a samo ponavlja za Vučićem. Kao Vučić dobio takozvanih deset srpskih opština – ni jednu nije dobio. A i da je dobio, ko zna Kosovo, zna da su sve te opštine u Pomoravlju, a ni jedna nije unijeta s Metohije, a ima ih pet ili šest – kazao je Atanasije.



On je rekao da je Metohija data, kao što je dat sjever Kosova. Vučić je, kako navodi, sproveo izbore, smijenio one ljude koje je narod birao i doveo svoje mafijaše.



- Pitajte Srbe sa Kosova, oni će vam reći da tamo upravljaju Vučićevi mafijaši. Onaj što drži pumpe na sjeveru Kosova, njegovi kumovi i ostali. U Leposaviću, jedan takav Vučićev mafijaš saziva 5.000 ljudi, a samo je prvi red od Srba, a ono drugo je sve ko zna ko i to su Vučićeve pristalice – ukazao je Atanasije.



On se pita kako nije sramota Vučića da na Novu godinu izdaje proglas.



- Kaže, bavi se samo real politikom i zemljskom Srbijom, a na nebu nema ničega. E, pa kako živi, ja ga sažaljevam. On je prisvojio Srbiju, a pojma nema šta je Srbija. On je novi Tito, novi unesrećitelj Srbije. Amfilohiju oni ne mogu mnogo, ali mogu da lažu da ga je Milo podstakao, a Milo je glavni tutor i mentor Vučića. Šta je Beograd na vodi nego pranje para Vučića i Mila – zaključio je umirovljeni vladika zahumsko-hercegovački Atanasije koji je sinoć prisustvovao promociji knjige mitropolita Amfilohija „Novo kosovsko raspeće” u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.



(SB)