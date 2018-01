Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas, na prijemu povodom novogodišnjih i božićnih praznika, da je snažna i hrabra Vojska Srbije garant mira, slobode i nezavisnosti Srbije i njenog prava da sama odlučuje ko su joj prijatelji, javlja Anadolu Agency.

Foto: Anadolija

"Vojska Srbije svoj narod voli baš koliko i narod voli svoju vojsku. Nema uspješne Srbije, bez uspješne vojske. Nema slobodne Srbije bez moćne i snažne vojske. Naša politika vojne neutralnosti podržana je politikom i voljom cijelog naroda, ali snagom vojske, da iza odluke neutralnosti snažno stoji da čuva našu slobodu, nezavisnost, da čuva našu zemlju u kojoj postojimo", rekao je Vulin.



Ministar je rekao da Srbija nikome neće činiti ono što su njoj činili i da sama bira svoje prijatelje, a da je neprijatelji sami prepoznaju i pronađu, bez njene volje.



"Vremena pred nama su vremena mira, uspona, sigurnosti i rasta. Djeca zbog kojih postojimo su djeca koja će živjeti u slobodnoj i sigurnoj Srbiji, jer je vojska sigurna, opremljena i naoružana", rekao je Vulin i dodao da Vojska Srbije ispunjava sve svoje misije "uvijek brinući o miru, stabilnosti i sigurnosti Srbije".



On je dodao da je Vojska Srbije, "kao i uvijek u historiji", dijelila sudbinu svog naroda i "kada je bilo najteže i kada se trebalo štediti i odricati se".



"Vojska Srbije je to činila, zato danas, kada vidimo da su stvari u Srbiji krenule na bolje, da je i državna kasa punija, da više radimo, pa i više zarađujemo država se zahvaljuje svojoj vojsci, tako što je obezbijedila najveće povećanje baš pripadnicima vojske i tako što je obezbijedila mogućnost da se školujemo i napredujemo", rekao je Vulin.



On je u ime predsjednika Srbije Alksandra Vučića pripadnicima vojske poželio "godinu vrijednu ponavljanja" i ocijenio da je godina bila godina u kojoj je Vojska Srbije pokazala organizovanost, spremnost i vrlinu i da je država ponosna na sve pripadnike Vojske Srbije.



Prijemu koji je Vulin organizovao sa načelnikom Generalšaba Vojske Srbije Ljubišom Dikovićem prisustvovali su poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Irinej i sadašnji ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalan pitanja, a bivši ministar odbrane Zoran Đorđević, predstavnici medija, vojske i policije i diplomatskog kora.



Prijem je počeo intoniranjem državne himne Srbije "Bože, pravde".



