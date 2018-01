Mitropolit crnogorski-primorski Srpske pravoslavne crkve (SPC) Amfilohije izrazio je bojazan da politika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića vodi "izdaji Srbije i Kosova", prenijeli su danas crnogorski mediji.

"S Vučićem nijesam imao nikakav sukob. On je prvi predsjednik Srbije koji je bio na Saboru. …Sada se bojim da njegova politika vodi izdaji Srbije i Kosova i da se zato promijenio", kazao je Amfilohije u intervjuu hercegnovskoj televiziji TV Novi.



Mitropolit SPC je saopštio da je "Apel za odbranu Kosova i Metohije", a čiji je on jedan od potpisnika, napisan "zbog nepovjerenja i kombinacija koje se prave".



"Sadržaj apela je podsjetnik za one koje je sada dopala prilika da vladaju Srbijom da se ne odreknu sebe. Već od 1998. i 1999, vremena bombardovanja, zna se kakav je stav tih koji su naši glavni prijatelji, američkog NATO pakta i Amerike, i prema Crnoj Gori i prema Srbiji... Uspjeli su od vlasti u Crnoj Gori da dobiju da se ona odrekne izvorne Crne Gore. To sada traže i od Srbije i Vučića. I kako je, nažalost, krenuo Vučić sa svojim kombinacijama, to nepovjerenje koje vlada uslovilo je apel", objasnio je Amfilohije, prenosi Beta.



Na pitanje kako gleda na Vučićev potez da se o Kosovu konsultuje sa intelektualcima, Amfilohije je odgovorio da smatra da predsjednik Srbije želi da smanji svoju odgovornost.



