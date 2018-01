Nakon što se jučer nije pojavila na prijemu Srpskog narodnog vijeća u povodu pravoslavnog Božića, svi su se pitali gdje je nestala predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Kolinda Grabar-Kitarović / 24sata.info

Kako Media servis doznaje, predsjednica je u Zagrebu, sutra će održati redoviti kolegij u Uredu na Pantovčaku, a u utorak ide u posjet Turskoj. Predsjednica je, neslužbeno doznaje Media Servis, tokom vikenda trebala otputovati u posjet Afganistanu, ali je taj put iz sigurnosnih razloga otkazan. Još je ranije dogovoreno da će na prijem SNV-a ići njezin izaslanik Mate Granić.



Kolindin nedolazak na slavlje povodom Božića po julijanskom kalendaru jučer su komentirali i premijer Plenković i Milorad Pupovac.



"Svi bismo voljeli da je predsjednica bila s nama, ali budući da nije bila mi ćemo to prihvatiti kao nešto na što ne možemo utjecati", rekao je Pupovac.



"Ja sam pozvan pa sam došao. Svatko mora za svoju pozivnicu odgovarati", rekao je premijer Plenković.



Puhovski: Kolinda vrluda s centra na desnicu i natrag



Analitičar Žarko Puhovski kaže da nedolazak na slavlje SNV-a nije ni u prvih deset stvari koje bi joj se mogle zamjeriti.



"Problem nije u tomu da ona nije došla jučer, ne vidim zašto bi cijeli državni vrh bio nazočan na tom skupu, problem je u tome da ona vrluda i ne zna odrediti svoju političku poziciju", rekao je Puhovski. Dodaje da je predsjednica došla na vlast zahvaljujući umjerenoj i radikalnoj desnici. Govorila je neistinito da ju je izabrao cijeli narod, a sada se ne ponaša po rejtingu nego je svjetonazorski neodređena.



"Onda imate ovo vrludanje s centra na desnicu i natrag. S jedne strane ona voli radikalnu desnicu i nju vole natrag, a s druge strane ona pokušava po vezanosti za riječko područje i antifašizam davati signale drugoj strani. No ta strana je ne prihvaća, to se vidjelo na skupu obilježavanja godišnjice ujedinjena Istre s Hrvatskom. Na toj strani i dalje nema šanse i to bi morala shvatiti", smatra Puhovski. Zato je njeno ponašanje ovih dana za nju poprilično dobra stvar, zaključuje Puhovski.



"Da jedno petnaestak dana ništa ne radi i ništa ne govori - uvjeren sam da će joj to dići rejting i da je to najpametnije u ovom trenutku jer nema što za reći", zaključuje analitičar.



(SB)