Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je da niko od njega nije tražio promjenu imena aerodroma u Skoplju i ulica koje nose naziv Aleksandar Makedonski, ali da, ako ga, kako je rekao, neko pita, spreman o tome da razgovara.

Zoran Zaev / 24sata.info

Tako je Zaev odgovorio na, kako su prenijeli makedonski mediji, spekulacije koje cirkulišu posebno nakon što je neavno boravio u Solunu, kao gost tamošnjeg gradonačelnika Jani Boutarisa.



"To je bio neformalni sastanak. Razgovarali smo o svemu, otvoreno i o mnogo tema. Rekao sam mu da očekujem pravo vrijeme i da sam spreman da uspostavim susjedske odnose. Niko nije tražio da promijenimo imena ulica ili aerodroma. Znam da je glavni zadatak u ovom procesu pronaći rješenje. I ja sam uvjeren da će se pitanje imena riješiti do kraja ove godine ", rekao je Zaev u intervjuu za portal MKD.



Zaev ističe da je veoma zadovoljan razvojem događaja u odnosima sa Grčkom u ovom trenutku, a to se, prema njegovim riječima, najbolje vidi kroz pozitivne poruke koje dvije zemlje razmjenjuju.



Grčki portal "Real news" objavio je, naime, nedavno da su u opticaju tri imena za Makedoniju koja će se naći na pregovaračkom stolu tokom predstojećeg susreta predstavnika UN, Makedonije i Grčke, Metjua Nimica, Vaska Naumovskog i Adamantiosa Vasilakisa. Riječ je o imenima "Sjeverna Makedonija", "Gorna Makedonija" i "Nova Makedonija".



Predvijdeno je da ovaj sastanak bude održan 19. januara, a u međuvremenu potpredsjednik makedonske vlade za evropske poslove Bujar Osmani će posjetiti Atinu, 9. januara.



Spor sa grčkom oko zvaničnog imena Makedonije traje 25 godina i velika je prepreka zvaničnom Skoplju na putu priključenja EU i NATO.



Krajem decembra prošle godine, međutim, Zaev je izjavio da je spreman da se odrekne tvrdnje da njegova zemlja jedina polaže pravo na nasljeđe Aleksandra Velikog".



Kako je naveo, to će učiniti kako bi pomogao da se riješi 25-godišnji spor sa susednom Grčkom oko pitanja imena Makedonije.



"Odričem se (tvrdnje) da je Makedonija jedini nasljednik Aleksandra. Istorija ne pripada samo nama, već i Grčkoj i mnogim drugim zemljama", rekao je tada Zaev, prenio je AP.



Američka agencija je podsjetila da je od sticanja nezavisnosti od Jugoslavije 1991. godine, Makedonija tvrdila da polaže pravo bar na dio nasljeđa najpoznatijeg vladara antičke Makedonije, što je razbjesnilo Grke koji na ime Makedonija gledaju kao na skrivene ekspazionističke pretenzije na region Makedonija u sjevernoj Grčkoj.



Grčka je, zauzvrat, stavila veto na članstvo Makedonije u NATO.







(24sata.info)