Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec kazao je u srijedu da slovenska policija ima pravo naplaćivati kazne hrvatskim ribarima koji uđu u slovenske vode u Piranskom zaljevu.

Karl Erjavec / 24sata.info

"Slovenska policija će provoditi svoje nadležnosti na moru, uključujući i naplaćivanje kazni. O tome imamo evidenciju, a ribari koji ne budu htjeli platiti imat će teškoće kad dođu u Sloveniju", kazao je Erjavec za Slovenski radio, reagirajući na jučerašnju izjavu hrvatske ministrice vanjskih i europskih poslova Marije Pejčinović Burić.



Ona je u utorak za RTL Danas kazala da su slovenske prijetnje visokim novčanim kaznama hrvatskim ribarima "potpuno neprimjerene, besmislene i nemoguće".



Pozvala je slovensku stranu da se suzdrži od jednostranih poteza i da se vrati dijalogu kako bi se otvoreno granično pitanje riješilo jer se jednostranom primjenom odluke arbitara, na čemu inzistira Slovenija, ne može riješiti.



Slovenska strana tvrdi da je od prošlog tjedna započela s implementacijom arbitražne presude jer je granična linija na moru prema arbitražnom rješenju "jasna" i s točno određenim koordinatama, te da Sloveniji pripada 80 posto Savudrijske vale, odnosno Piranskog zaljeva.



Da love u Piranskom zaljevu, kako su to do sada tradicionalno činili godinama, ribari iz Savudrije i iz Umaga, po stajalištu Ljubljane, trebali bi od slovenskih vlasti tražiti posebne dozvole.



Ako do sredine zaljeva budu i dalje plovili bez njih, izdavat će im se rješenja o kazni koja im se mogu naplatiti i kad prijeđu kopnenu granicu i dođu u Sloveniju, stajalište je slovenskih vlasti.





(FENA)