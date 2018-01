Na internetu se pojavio snimak eksplozije u kojoj je povrijeđeno nekoliko ljudi, do koje je dovela najvjerovatnije tehnička greška prilikom puštanja vatrometa, koji je na dočeku Nove godine u Novom Sadu pripremio princ Đorđe Karađorđević.

Najteže je povrijeđen Majk Noks, dizanjer vatrometa koji je radio sa princom Đorđem Karađorđevićem. Portal NS uživo objavio je snimak eksplozije, a kako saznajemo, svi povrijeđeni su u stabilnom stanju. Kako kaže Nemanja Milenković direktor Fondacije Novi Sad 2021 koja je organizovala doček Nove godine, pored Noksa, povrijeđeno je još nekoliko ljudi koji su bili zaduženi za ispaljivanje vatrometa, ali su svi dobro.



- Svi akteri koji su sinoć povrijeđeni prilikom upriličavanja vatrometa na dočeku Nove godine u Novom Sadu su dobro, gospodina Noksa smo posjetili u Kliničkom centru i on nije bio u životnoj opasnosti nakon zadobijanja opekotina i to je ono što je najvažnije. Po prvim informacijama došlo je do tehničkog kvara u toku ispaljivanja vatrometa, pri čemu su povrijeđeni ljudi odgovorni za njegovu realizaciju, poslije čega su zbrinuti u Kliničkom centru. U toku večeri svi su pušteni iz bolnice osim Noksa, koji je trenutno u stabilnom stanju - rekao je Milenković, prenosi Blic.rs.







On dodaje da trenutno utvrđuju šta se tačno desilo prilikom ispaljivanja vatrometa, nakon čega će o tome obavijestiti javnost. U stalnom su kontaktu i sa porodicom Majka Noksa i princom Đorđem Karađorđevićem.



