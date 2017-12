Bivši premijer Republike Hrvatske Zoran Milanović u intervjuu za riječki Novi list izjavio je da je politika Franje Tuđmana prema BiH nanijela veliku štetu Hrvatsku, ali, po njegovoj ocjeni, ipak nije bila zločinačka politika.

Zoran Milanović / 24sata.info

Prema njegovom mišljenju, udruženog zločinačkog poduhvata nije bilo.



“Haški sud je u velikoj mjeri ipak djelovao kao politička institucija, to svi vide, a to je dosta jasno i iz činjenice što su neke od kapitalnih optužnica vremenski kaskale i po cijelo desetljeće za počinjenim zločinima, odnosno inkriminiranim djelima. To je prilično neuvjerljivo, da ne kažem sumnjivo. Kao da se negdje vagalo čiju historijsku ulogu treba staviti u krivičnopravni kontekst. Treba svakako priznati da su osuđeni mnogi ratni zločinci koji to ne bi nikad bili i stoga je on u jednom dijelu imao smisla. Porodice žrtava nikad ne bi dobile nikakvu satisfakciju da nije bilo Haškog suda”, ocijenio je bivši hrvatski premijer.



Milanović kaže da o hrvatskoj politici prema BiH 1990-ih godina itekako ima i danas smisla govoriti.



“Posljednjom haškom presudom osuđena je i ta politika Franje Tuđmana. Hrvatska je i u presudi Tuti i Šteli iz 2003. bila na određeni način prozvana i osuđena. Nekima to očito nije bilo dovoljno i išlo se na eksplicitnu osudu jedne politike. Nisam se slagao s tom politikom, ali između političkih grešaka i zločinačkog poduhvata usmjerenog na kidanje, prethodno etnički očišćenog, dijela jedne države velika je razlika. Ali, sada ne možemo ništa drugo nego konstatirati tu presudu i ići dalje. Možda je o njoj, ponavljam, najbolje i ne govoriti. Ne znam što bih rekao. Imate činjenicu da je Theodor Meron, predsjednik sudskog vijeća u slučaju kad su Ante Gotovina i Mladen Markač oslobođeni, gotovo u potpunosti prihvatio prvostepenu presudu Praljku i ostalima. Teško je to i delikatno”, zaključuje Milanović.



Prema njegovim riječima, Tuđman je htio dio BiH odcijepiti i pripojiti ga Hrvatskoj.



“Kakva god ta politika bila, Hrvati su rat u BiH neosporno dočekali na pobjedničkoj strani. Ti isti Hrvati danas se bore za ravnopravan status u susjednoj državi, koju ste kao premijer često posjećivali. Hrvati su najmalobrojniji od tri konstitutivna naroda u BiH. Taj je prokleti rat bošnjački narod, na to treba iznova podsjećati, jedva preživio, a Hrvati su kasnije, upravo zato što su malobrojniji, u svim tim preslagivanjima prošli najlošije i majorizirani su”, smatra Milanović.



(SB)