Predsjednik Srbije Aleksandra Vučić smatra da je Dejtonski sporazum ugrožen, te da je proteklih godina mnogo odluka donošeno mimo Dejtona.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Prošle su 22 godine, ali Dejton je obezbedio mir i plašim se da neki ljudi ne razumiju da je to vrlo krhko i da svako rušenje Dejtona može da dovede do pogubnih posljedica", rekao je Vučić za TV Pink, dodajući da će Srbija nastaviti da čuva i održava mir i stabilnost u regionu.



Kada je riječ o deklaraciji o očuvanju srpskog jezika i kulture, Vučić je rekao da je dosta napisano i da tekst usaglašavaju njegov i kabinet predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a poslije toga i premijera Srbije Ane Brnabić i premijera Republike Srpske Željke Cvijanović.



Nakon toga, rekao je on, ići će se na usvajanje teksta.



"Šta me briga što su neki napali deklaraciju. Oni niti su pročitali Memorandum niti Garpšaninovo `Načertanije`", rekao je Vučić i naveo da nikada neće dozvoliti da neko zabranjuje da parlament Srbije donese jedan opštepravni politički akt.





(SRNA)