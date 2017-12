Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras da ne postoji nijedan racionalni razlog zbog kojeg bi Srbija uvela sankcije Rusiji, te ponovio da do toga neće doći dok je on predsjednik države.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

„Ništa nam Rusija nije učinila nažao. Zašto bi uvodili sankcije zemlji koja nam ništa nije učinila, a nismo uveli onima koji jesu", upitao je on u intervjuu televiziji „Pink“.



Kazao je da, takođe, ne vidi što bi išao protiv emocija sopstvenog naroda, i da je tako nešto radio samo kada je znao da postoje dobre stvari za budućnost koje treba da sprovedemo, pa je direktno išao protiv narodne volje, kao, na primjer, kada je riječ o mjerama fiskalne konsolidacije.



Istakao je da nema razloga zbog kojeg bi Srbija uvodila sankcije Rusiji, i to ne samo zbog trgovinskih odnosa, navodeći da je izvoz Srbije u Rusku federaciju ove godine do sada porastao za 27,8 odsto.



Kazao je da je u Rusiji rekao da dok je on predsjednik odlučuje o uvođenju sankcija i da smatra da je dobio povjerenje naroda i po tom pitanju.



Vučić je rekao da je u Rusiji ponovio u više navrata da Srbija ide ka EU i da će ubrzati reforme u 2018.godini, kako političke tako i ekonomske.



„Mnogo toga ćemo morati da ubrzamo iduće godine“, naglasio je on.



Kazao je da je sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom imao sadržajne razgovore, ističući da je to najbolja definicija u jednoj riječi.



Ukazao je da je prvo imao razgovore u uskom formatu, a onda najduži dio u četiri oka, što, kako ističe, dovoljno govori o pristojnom odnosu koji ima Putin prema njemu.



„Razgovarali o svim važnim temama za Srbiju. Postavio sam samo jedno pitanje koje se tiče Rusije. Razgovarali smo o situaciji u regionu, šta možemo da uradimo, napravimo, o očuvanju mira i stabilnosti, o Kosovu i Metohiji“, prenio je Vučić.



Ukazao je da je razgovarano i o nastavku vojno-tehničke saradnje, kao i da je potvrđena želja da se završi gasovod, kako bi obezbijedili snabdijevanje Srbije, čija potrošnja godišnje raste za 300 miliona kubnih metara.



Podsjetio je da ni dan ne kasnimo sa plaćanjima i da i ruska strana cijeni takav odnos.



Posebno je istakao da mu je bila velika čast što je dobio titulu počasnog doktora na ruskom diplomatskom univerzitetu.



„Imao sam tu čast kao jedini Srbin. Niko iz regiona, osim jednog Slovenca, nije dobio tu čast, koju su dobili francuski predsjednici Širak, Sarkozi, nekadašnji šef UN Ban Ki Mun, ili izraelski političar Šimon Perez“, rekao je Vučić. Dodajući da je tamo održao predavanje o srpskoj politici rekavši da se Srbija nalazi na evropskom putu.



Kazao je da je ponosan što Srbija može jasno da govori koja je njena jasna politika, kao što može u Briselu i Vašingtonu jasno da kaže da neće uvoditi sankcije Moskvi.



Na pitanje novinara da li ga je Putin upitao da ide sa njim na hokej, Vučić je kazao da je, pretprošli put, kada je bio u posjeti Rusiji, dobio poziv, ali da ne zna da kliza.



„Bilo je kasno uveče i on mi je rekao da idemo na noćnu hokej ligu. Ja sam rekao da sam naučio da rano ustajem i ne liježem kasno, a i da ne umijem da klizam“, rekao je on.







(24sata.info)