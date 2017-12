Jučer se na Pantovčaku održao tradicionalni božićni domjenak koji organizira predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

"S osobitim zadovoljstvom pozivamo vas na druženje s predsjednicom Republike Kolindom Grabar-Kitarović u prigodi božićnih i novogodišnjih blagdana", stajalo je u pozivu koji je stigao, među ostalim, i neonacistu Velimiru Bujancu, inače osuđenom na 10 mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od tri godine. Podsjetimo, Bujanec je osuđen jer je kokainom plaćao usluge kurvi, nakon čega se nagodio s tužiteljstvom priznajući da je "drogom morao kupovati ljubav".



Poznata je njegova fotografija na kojoj pozira u nacističkoj uniformi, sa svastikom oko ruke. Isticanje nacističkog znakovlja nije jedini primjer Bujančevog ekscesnog i kontroverznog ponašanja.



Predsjednici Vijeća za elektroničke medije poklonio šajkaču



Zajedno s šatorašima prosvjedovao je protiv privremenog gašenja Z1 televizije nakon sporne emisije u kojoj je Marko Jurič pozvao Zagrepčane da se dok hodaju Cvjetnim trgom čuvaju "četničkog vikara".



Prosvjed je počeo u Savskoj ulici, a povorka je došla u Jagićevu gdje je smješteno Vijeće za elektroničke medije. Predsjednica Vijeća za elektroničke medije Mirjana Rakić primila je Juriča i Bujanca.



Bujanec joj je tom prilikom poklonio četničku kapu.



"Ovu šajkaču mi je dala jedna žena iz Vukovara, pala je s četnika koji ju je silovao, ta me žena zamolila da vam to poklonim", rekao joj je Bujanec.



Huškao je na Bitorajca



Prošle je godine huškao svoje gledatelje i na glumca Renea Bitorajca koji je radi toga dobivao prijetnje smrću. Naime, Bujanec je u emisiji "otkrio" da Bitorajac živi u stanu koji je naslijedio od djeda i bake. Djed i baka bili su partizani, objašnjavao je Bujanec, dodajući da su oni rođaci srpskog admirala Branka Mamule, kao i da je vlasnik stana ubijen u Beogradu nakon Drugog svjetskog rata.



Stoga i ne čudi da je Bitorajac napisao i otpjevao pjesmu "Mi, Hrvati" u kojoj "vrijeđa crkvu, branitelje, predsjednicu, ministra kulture pa čak i naš turizam", svojevrsni je zaključak emisije "Bujica".



Na emisiju je opet reagiralo Hrvatsko novinarsko društvo koje je priopćilo da je zgroženo "što je u emisiji 'Bujica' Velimira Bujanca objavljen prilog koji je praktično tjeralica za poznatim hrvatskim glumcem Reneom Bitorajcem". U hajku na Bitorajca tada se uključio i Markićkin portal koji je tjeralicu ponovio, uključujući i objavu dijela priloga iz 'Bujice' u kojem je, između ostalog, jasno vidljiva i adresa na kojoj Bitorajac živi sa suprugom i dvoje djece.



"Napadom na obitelj Renea Bitorajca na krajnje opasan način nastavljen je niz javnih objeda, huškanja i poziva na linč onih koji se javnim istupima protive nametanju hrvatskim građanima nazadnjaštva i netolerancije kao poželjnog društvenog modela", navodi HND u priopćenju.



Ugodno popričao sa Šešeljem



Također, prije par godina, u "Bujici" je dao prostora četničkom vojvodi Vojislavu Šešelju.



"Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić i Ivica Dačić tresu se od straha, blokirali su me ovdje, pa sam se javio preko Hrvatske", rekao je Šešelj 27. studenoga 2014. godine u emisiji "Bujica". Bila je to nakaradna emisija u kojoj je Bujanec počeo prilog s tezom kako tadašnji premijer Ivica Dačić nije u pravu kada za Šešelja kaže da je "marginalan političar".



U emisiji Bujanec nije reagirao ni kada je Šešelj rekao da nije kriv za slučajeve silovanih žena u Vukovaru.



"Ne samo da je Šešelj bio jedan od ratnih vođa u ratu protiv Hrvatske 90-ih godina nego propagira mržnju i danas, nakon što ga je iz potpuno nejasnih razloga Haaški sud pustio na slobodu. Bujanec je obznanio gledateljima da mu se Šešelj javio u studio pa je s njim porazgovarao 15-ak minuta. Treba imati nevjerojatno jaki razlog javnog interesa, promicanja nekog javnog dobra, da bilo koja televizija, a valjda pogotovo hrvatska, s takvim čovjekom napravi intervju", navelo je tada Hrvatsko novinarsko društvo u priopćenju. "Kad se zna tko je Velimir Bujanec (radikalno desne političke orijentacije) i tko je vlasnik Osječke televizije (član HDZ-a i kontroverzni poduzetnik Željko Biloš), jasno je da im je Šešelj trenutačni saveznik u domaćim političkim obračunima, u trenutačnoj predsjedničkoj predizbornoj kampanji", poručili su iz HND-a.



Tužio je satirični web site



Prošle godine Velimir Bujanec tražio je demanti članka objavljenog na News Baru, a onda je autorima portala stigla i tužba.



Iako je iza njega već tada bilo uhićenje i priznanje da je kokainom plaćao seks s prostitutkom, Bujanec je bio uvjeren da je izmišljeni satirički tekst "Hitna pomoć oživljavala Bujanca nakon vijesti o zapljeni kokaina vrijednog 44 milijuna eura" ono što mu je povrijedilo čast i ugled.



Samo mjesec dana ranije Bujanec je satiričkom proglasio izjavu voditelja Marka Juriča koji je u emisiji rekao: "Pripazite kada se šećete Cvjetnim trgom, pogotovo majke s djecom, da ne bi koji od tih četničkih vikara istrčao iz crkve i u svojoj maniri klanja izveo svoj krvavi pir na našem najljepšem zagrebačkom trgu koji bi možda trebalo obilježiti tablama 'pazi, oštar četnik u blizini'".



Laži i klevete



Uz to, višestruko je osuđivan zbog iznošenja laži i kleveta. Između ostalih, pravomoćno je izgubio dvije tužbe od Matije Babića.



Izgubio od Radmana



Prije nešto više od mjesec dana bivši glavni ravnatelj HRT-a Goran Radman dobio je sudski spor pokrenut na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu protiv tvrtke OAR, nakladnika Osječke televizije koja prikazuje "Bujicu". U ''Bujici'' emitiranoj u lipnju 2015., tvrdilo se da je Radman ''često pohodio centralu KOS-a u Beogradu'', da je dao otkaz novinaru HRT-a Branimiru Farkašu i vršio mobing nad novinarom HRT-a Draženom Ilinčićem. Radman je tada od Bujanca zatražio da objavi ispravak, no ovaj je to odbio učiniti.



Izgubio od Ostojića



U lipnju ove godine Velimir Bujanec proglašen je krivim također u privatnoj tužbi koju je protiv njega podigao Ranko Ostojić. Prema presudi, Bujanec Ostojiću treba platiti 22.500 kuna. Na sudu su završili zbog emisije "Bujica" iz studenoga 2015. gdje je Bujanec tadašnjeg ministra unutarnjih poslova nazvao Ostoja Ranković, nadimkom koji je i kasnije koristio.



