Hrvatski i slovenački premijeri Andrej Plenković i Miro Cerar počeli su jutros u Zagrebu razgovore s ciljem rješavanja graničnog pitanja.

Nakon tri sata sastanka obratili su se javnosti da bi otkrili kako se u većini stvari i dalje ne slažu.



Plenković je predložio da se u međusobnim dogovorima riješi ovo pitanje, ali slovenački premijer Miro Cerar i dalje inzistira samo i isključivo na odluci o arbitraži koju je sud donio krajem juna.



- Jedini je pravi put, a to želim uvjeriti hrvatskog premijera, je implementacija odluke. Jasno da sam poslušao hrvatskog premijera jer tako se odvija dijalog. Slovenija je država dijaloga koja poštuje međunarodno pravo i u kojoj je vladavina prava. Rečeno je da su stajališta različita. Slovenija će pratiti put koji smatra ispravnim i nadamo se da će nas pratiti i susjedna država", rekao je Cerar.



Cerar je spomenuo i moguću tužbu protiv Hrvatske.



- Proučavamo mogućnost pravnih sredstava ako Hrvatska ne bude poštovala odluku. To ovisi o postupanju Hrvatske - rekao je Cerar.



Plenković je rekao da je arbitražni proces izgubio vjerodostojnost kad su se otkrile nepravilnosti.



"Nije Hrvatska iz tog procesa izašla jer joj se više nije dalo učestvovati. Tužba nije put koji bi vidjeli u budućnosti. Mislim da za njega nema ni pravnog temelja. Da bi se arbitražna odluka provela treba saglasnost obje zemlje. Smatram da smo nakon detaljnih razgovora koje Miro i ja vodimo puno bliže nalaženju rješenja, ali za to nam je potrebna određena doza fleksibilnosti obje strane. Tu i Hrvatska i Slovenija trebaju pokazati zrelost, svi naši prijatelji bi htjeli da se to pitanje riješi", rekao je Plenković, prenosi Index.hr.



Plenković je obrazložio ideju hrvatske vlade o zajedničkom rješenju pitanja.



- Ideja je da pokušamo dogovoriti jedan protokol od nekoliko elemenata. Jedan bi se odnosio na kopnenu, drugi na morsku, a treći na režim plovidbe. Četvrti je formiranje komisije. Peti je put kako bi takav sporazum, jednom kad se utvrde granice, završio ispred dva parlamenta. Da bi se to moglo, potrebno je postići dogovor o granici. To je ono gdje se sad razlikujemo", obrazložio je Plenković ideju hrvatske vlade.



- Po meni je to nedjeljiva cjelina. Od strane Hrvatske, koliko sam zaključio, da se drugačije gleda na kopneni i morski dio rješenja. Mi vjerujemo da rješenje može biti samo onakvo kako je odluka donesena", rekao je Cerar.



"Na moru je granica već određena. Tu će biti potrebno da svaka država na svom dijelu obavlja jurisdikciju", dodao je Cerar.



