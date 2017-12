Petorici Splićana koji su sudjelovali u velikoj tučnjavi na derbiju Partizana i Crvene zvezde određen je pritvor od 30 dana, dok se šesti još uvijek nalazi u bolnici. Svi se terete za nasilničko ponašanje na sportskom događaju, a pritvor im je određen zbog kaznenog djela, mogućnosti bijega i uznemiravanja javnosti.

Osumnjičeni su prebačeni u Okružni zatvor u Beogradu, prenose srbijanski mediji.



Ivan Mišković, Stjepan Mihovilović, Hrvoje Baković, Jakov Podrug, Damir Tovarović i Ante Firić uhićeni su nakon što su u srijedu sudjelovali u napadu frakcije Partizanovih navijača Vandal Boys na tribinu kojom vlada skupina pristalica istog kluba pod imenom Alcatraz.



Svi osim teško ozlijeđenog Firića, koji je u bolnici zbog nagnječenja mozga, u petak su ispitani u Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu.



Saslušavao ih je državni odvjetnik, a nakon što su se svi osumnjičeni za nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi branili šutnjom, tužiteljstvo je zatražilo jednomjesečni pritvor za svih šest Splićana i to zbog tri razloga: opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke i uznemiravanja javnosti.



Glasnogovornica tužiteljstva Tatjana Sekulić potvrdila je da su se svi Splićani branili šutnjom, kao i da je pritvor predložen za svih šest osumnjičenih, pa tako i za teško ozlijeđenog Firića, koji je hospitaliziran na Vojnomedicinskoj akademiji.



Tajnica Višeg suda u BeograduTanja Koljenčić Milenković objavila je da je sudac za prethodni postupak za svih pet ispitanih odredio pritvor do 30 dana zbog "postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bijega", prenosi index.hr.



Dodala je da im je pritvor određen i zbog kaznenog djela koje im se stavlja na teret i zapriječene kazne za to djelo, a način izvršenja kaznenog djela doveo je do uznemirenja javnosti, "koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje kaznenog postupka", prenosi index.hr.



Za djelo koje im se stavlja na teret zapriječena je kazna do 12 godina zatvora, s obzirom na to da se radi o organiziranoj skupini.





