Iza nereda koji su nastali na utakmici Zvezda-Partizan na stadionu JNA, stoji kriminalni "Škaljarski klan", piše beogradska štampa.

Foto: Agencije

"Večernje novosti" pišu da iza svega stoji Filip Korać, vođa klana "Škaljarci", i nasljednik Luke Bojovića.



On je, piše list, plan za izazivanje nereda je skovao u jednom zagrebačkom hotelu, a prema indicijama koje su dio istrage, Korać je sa izvjesnim hercegovačkim kriminalcem i preduzetnikom dogovorio sve detalje akcije koja je podrazumjevala i "premještanje nereda na ulice Beograda".



Oni su u Srbiju ušli 12. decembra i bili su smješteni u poznatom hotelu u širem centru Beograda, a cijeli njihov put, angažovanje, kao i troškove, platio je, prema operativnim podacima, Filip Korać.



Pored njega su, kako se navodi, u organizaciji izazivanja nereda i preuzimanja južne tribine učestvovala još četvorica kriminalaca iz Beograda, od kojih su trojica nekadašnje vođe navijača.



Predsjednik Partizana i urednik "Novosti" Milorad Vučelić je naveo da je prije mjesec dana "načuo" da bi moglo da dođe do incidenata na "večitom" derbiju, ali da nije obraćao pažnju na novode "jednog funkcionera" misleći da je to "laprdanje neozbiljnog čoveka".



"Blic", s druge strane, ne imenuje glavnog krivca za organizaciju nereda, ali piše da je "žestoki momak iz beogradskog podzemlja povezan sa škaljarskim kriminalnim klanom" platio Hrvate da započnu tuču na derbiju i bio na tribinama "do trenutka kada je postalo očigledno da će njegovi puleni biti linčovani".



Kako list navodi i na naslovnoj strani, po hapšenju su Splićani imali istu priču, ponavljali iste navode i držali se poprilično rezervisano.



"Došli su u Beograd i došli su u provod", prenosi njihove izjave izvor lista iz MUP-a.



Svaki od šestorice uhapšenih zahtijevao je da se dovede advokat Mia Tovarić koja je supruga jednog od uhapšenih, Damira Tovarića.



Oni su u međuvremenu, piše list, omekšali i počeli sa navodima da ne smeju da otkriju ko ih je pozvao jer se "boje za sopstveni život", ali su to na kraju ipak otkrili.



Kako list navodi, haos na stadionu bio je pokušaj preuzimanja južne tribine, a sa tim i vraćanje i preuzimanje unosnih poslova sa drogom, prenosi B92.



(24sata.info)