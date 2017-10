Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Vlada Srbije stvoriti tehničke uslove za interni dijalog o Kosovu i dodao da misli da je rješenje problema između ustupaka srpske i albanske strane, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: 24sata.info

"Saslušaćemo sve, poslije toga bićemo dovoljno odvažni da predočimo određene prijedloge našim građanima. Mislim da je to od najvećeg značaja za nas. Mislim da je pravo rješenje između naših ustupaka, ustupaka sa albanske strane, međunarodna zajednica treba da učini napor da razumije obje strane", rekao je Vučić na zatvaranju Beogradskog bezbjednosnog foruma.



On je rekao da Srbija mora da prizna da je u dijalogu Beograda i Prištine došlo do pomaka u određenim pitanjima i da je to proces zbog kojeg se ljudi osjećaju sigurnije i bezbjednije.



"Moramo razgovarati međusobno kako bi naše zahtjeve, ono što želimo, približili realnosti i to moraju učiniti i jedna i druga strana, inače ćemo imati taj zamrznuti sukob tokom sljedećih 10, 15 godina, a nemamo više vremena za gubljenje, pogotovo kada pomislimo na budućnost naše djece", rekao je Vučić i ocijenio da je rješenje kosovskog problema važno za budućnost, ne samo Srbije, već i regiona.



On je rekao i da je referendum o nezavisnosti u Kataloniji pokrenuo mnoga pitanja, ali da vlast ne smije da podiže očekivanja među građanima Srbije zbog Katalonije.



"Ne možemo se porediti s većim i snažnijim zemljama nego što smo to mi. Moramo uzeti u obzir sve sa čime se možemo hvatati u koštac", rekao je Vučić.



On je rekao da je put cijelog Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji i da zemlje ne smiju međusobno da se guše i zadržavaju jedne druge i dodao da će Sbija bez sumnje učiniti sve što je u njenoj moći da očuva regionalni mir i spokoj.



Vučić je rekao da, kada je riječ o regionu, postoje veća strahovanja za neke teritorije u regionu.



On je dodao da će Srbija uvijek podržavati teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine i da niko ne može prigoivoriti Srbiji po tom pitanju i da Srbija poštuje susjede.



On je kazao da je razgovarao s bošnjačkim članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem i da je predložio neke druge trase autoputa, ali da je Srbija morala da prihvati ono što je Bosna i Hercegovina predložila.



"Važno je da se Srbija poveže s Bosnom i Hercegovinom pa i na ovaj način na koji oni žele", kazao je Vučić i dodao da će sa predsjedavajućim Predsedništvu Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem razgovarati o granici između dvije zemlje i da se tom pitanju pristupilo "odvažno i na odgovoran način".



On je dodao da očekuje da će stvaranje zajedničke ekonomske zone za nekoliko godina moći da preraste u carinsku uniju balkanskih zemalja.



Vučić je kazao i da Srbija sama trenutno ima najviše investicija i ulaganja u regionu, ali da to nije dovoljno.

(AA)