Hrvatski premijer Andrej Plenković u četvrtak je izjavio da od vanredne uprave Agrokora, nakon objave revizorskih izvještaja, očekuje da nastavi s procesom restrukturiranja koncerna u suradnji s vjerovnicima i da dođe do nagodbe koja će omogućiti održivost poslovanja i zadržavanje radnih mjesta.

Arhiv / 24sata.info

Osvrnuvši se na početku sjednice hrvatske Vlade na nedavnu objavu revizorskih izvještaja za Agrokor i njegova povezana društva, Plenković je kazao da je stanje poslovnih knjiga i realno stanje otkrilo dubinu problema koji su postojali u koncernu.



Dodao je kako je bilo nužno angažiranje jedne od vodećih svjetskih revizorskih kompanija kako bi se prikazalo realno stanje.



"Zakon o vanrednoj upravi u trgovačkim društvima od sistemskog značaja u RH reforma je per se i ona će obilježiti taj čistilišni transformacijski trenutak načina poslovanja u hrvatskoj porivredi. Mislim da je to najveća vrijednost. Naravno, pritom ne smijemo zaboraviti da je spriječen i negativni efekt na privredu i finansijski sistem, dobavljače, male, srednje, velike, i porodični poljoprivredni poslovi, na stabilnost rada kompanija koje su u susjednim zemljama. Sve to je prevenirano zbog ovog zakona i zbog rada vanredne uprave", rekao je Plenković.



Od vanredne uprave očekuje da nastavi s procesom restrukturiranja u suradnji s vjerovnicima i da na kraju dođe do nagodbe koja će omogućiti održivost poslovanja i zadržavanje radnih mjesta te stabilnost i funkcioniranje hrvatske privrede.



"To je ono zbog čega smo se angažirali, čime se vodimo – opće dobro i javni interes. A što se tiče rada pravosudnih institucija i drugih procesa za koje su one nadležne, to je posao u koji se Vlada RH ne miješa niti će se miješati ni na koji način", zaključio je hrvatski premijer, prenosi Hina.

(FENA)