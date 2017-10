Na oduševljenje svih, Dačić je zapjevao uz muziku dok su mu svi u sali, na čelu sa predsjednikom Turske, aplaudirali, dok se predsjednik Vučić valjao od smijeha. Šef srpske dipolomatije je još jednom dokazao kako zna da napravi atmosferu i da oduševi strane državnike.

Prvi potpredsjednik Vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić još jednom je "zapalio" društvene mreže svojim vokalnim sposobnostima, koje je ovog puta pokazao pred predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom, u čiju čast je predsjednik Republike Aleksandar Vučić priredio večeru u Domu garde.



Međutim, na Dačićev nastup opozicija ne gleda blagonaklono, već ga oštro kritikuje, dok šef srpske diplomatije kaže da je je to učinio na molbu Erdogana i Vučića.



Na svečanom prijemu koji je sinoć u Domu garde priredio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u čast visokog gosta iz Turske, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić se latio mikrofona i pobrao aplauze prisutnih.



Na oduševljenje svih, Dačić je zapjevao uz muziku dok su mu svi u sali, na čelu sa predsjednikom Turske, aplaudirali, dok se predsjednik Vučić valjao od smijeha. Šef srpske dipolomatije je još jednom dokazao kako zna da napravi atmosferu i da oduševi strane državnike.



Međutim, oduševljenje gostiju, ne dijele opozicioni lideri. Predsjednik DSS Miloš Jovanović kritikovao je Dačićevo ponašanje, ocjenivši da je bilo "krajnje nedostojno i ponižavajuće" za državu Srbiju.



S druge strane, prvi potpredsjednik srpske Vlade kaže da je pjevao na molbu predsjednika Vučića i Erdogana.



- Koliko sam razumeo svi u sali su bili oduševljeni. I danas je to glavna vest u Turskoj. A šta je trebalo, da ga ubijem kao Murata? Samo oni nek dobacuju sa balkona, a ako se nekome ne sviđam, neka me smene - rekao je Dačić.



Dačić je nešto kasnije na svečanoj večeri zapjevao i "svoju" Miljacku za koju mu je beogradski muftija Mustafa Jusufspahić dao bakšiš.







