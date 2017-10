Švicarski list "Noje Cirher Cajtung" (NZZ) objavio je vrlo oštru analizu položaja Hrvatske u Evropskoj uniji, kao i stanja hrvatskog društva, a izjave predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović o BiH ocijenili su “besmislenim”.

Kolinda Grabar-Kitarović / 24sata.info

Premijer Hrvatske Andrej Plenković je prikazan kao neodlučni proevropski političar koji se više boji svoje stranke nego opozicije. Tekst Andreasa Ernsta objavljen je pod naslovom “Hrvatska njeguje svoja neprijateljstva sa susjedima”.



"Najnovija članica EU nakon četiri godine od pristupanja propustila je da ispuni očekivanja”, konstatuje se u tekstu i dodaje da je Hrvatska trebalo da preuzme "vodeću ulogu u regionu, a ona se svađa sa susjedima i unutar same sebe".



NZZ ističe da je Hrvatska razočaranje i u ekonomskom smislu i da je prosječni prihod po stanovniku 40 odsto evropskog prosjeka.



"Prema susjedima ova zemlja ponekad se ponaša posve neuračunljivo", smatra švajcarski list i navodi sukobe koje Hrvatska ima sa Slovenijom, Srbijom, BiH i Mađarskom.



Posebno se naglašavaju izjave Kolinde Grabar Kitarović o deset hiljada terorista u BiH kao "besmislice" i to što potpaljuje sukob sa BiH državom bez razloga. Kolindu švajcarski list optužuje da ne uzima u obzir posebnu odgovornost Hrvatske kao potpisnice Dejtonskog sporazuma za BiH te da je hrvatska predsjednica “neopterećeno odlučila da ide u suprotnom pravcu”.



Sa Slovenijom je problem arbitražna odluka o granici, za koju NZZ piše da je "najviše stvar nacionalnog prestiža" za Hrvatsku, s obzirom na to koliko ima morske obale. Dodaje se da je Slovenija odlučila da blokira primanje Hrvatske u OECD i da razmišlja o tužbi pred Sudom EU, dok Hrvatska uopšte ne priznaje arbitražu "i traži nove pregovore".



NZZ ironično konstatuje da nema kraja "hrvatskim napetostima sa susjedima", ali i da je živahna situacija u unutrašnjim odnosima.



"Premijer Plenković ima knap većinu u parlamentu. Zavisi od nepouzdane podrške krajnje desnice u svojoj stranci, kao i od manjinskih predstavnika. Nedostaje mu unutrašnja sigurnost da bi mogao da vodi Vladu", piše NZZ i dodaje da je Plenkoviću "trebalo deset izgubljenih mjeseci" da makne ploču s ustaškim pozdravom ZDS iz Jasenovca.



"I unutar društva i unutar vlade u Hrvatskoj se vodi kulturni rat. Kao i u nekim drugim evropskim državama, i u Hrvatskoj su narasle revizionističke snage koje smatraju da s istorijom Drugog svjetskog rata ne trebamo imati tako 'zgrčen' odnos", piše NZZ i navodi konkretan primjer umanjivanja broja ubijenih u Jasenovcu, kao i pokušaje da se zločini u logoru pripišu komunistima.



"Vlada je ploču s ustaškim pozdravom prenijela deset kilometara od bivšeg koncentracionog logora", piše "NZZ, a prenosi zagrebački "Index".



Ali dok je Plenkoviću trebalo deset mjeseci da to odluči, "u javnosti se vodila strašna debata o tome da li je fašistički pozdrav zapravo 'stari hrvatski', kako je izjavila i predsjednica”. NZZ zaključuje da Hrvatsku blokira "nerazriješen odnos prema prošlosti" i da se zbog toga vlada boji desnih snaga jer u "zemlji se vodi kulturni rat".



Švicarski list na samom kraju svoje analize piše da ne očekuje da će se Hrvatska ubrzo oporaviti ni ekonomski ni društveno.





(24sata.info)