Ivica Todorić poručio je u srijedu hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću kako je, ako nije znao za sastanke Ante Ramljaka s predstavnicima fonda Knighthead prije donošenja 'Lex Agrokor', bio ili naivan ili prevaren, te ustvrdio da je za to, međutim, znala potpredsjednica Vlade Martina Dalić.

"Ako vi niste znali za sastanke gospodina Ramljaka s predstavnicima fonda Knighthead prije donošenja neustavnog Lex Agrokor, onda ste bili ili naivni ili prevareni. Gospodin Ramljak je taj isti fond doveo u šibenski TLM, a njihov konzultant savjetnik mu je u Agrokoru, znaju se i poslovno surađuju već godinama. U svakom slučaju to je znala Vaša potpredsjednica koja je, uz svoje partnere iz Ramljakovog kruga, taj isti Lex i pisala. Uostalom, to je potvrdio i sam gospodin Ramljak gostujući u jednoj emisiji RTL-a u kojoj je jasno naglasio vremenski okvir prije donošenja Lex rekavši 'kad smo pisali zakon'", piše Todorić na svome blogu u novoj objavi.



Tvrdi da je Ramljak, u suradnji s Martinom Dalić intenzivno komunicirao i prije donošenja Lexa, s nekim ljudima iz samog Agrokora i postavlja pitanje u kojem svojstvu je to činio.



"Provjerite pritom i ulogu odvjetnika Tina Doličkog, doći ćete do zanimljivih saznanja", poručuje Todorić hrvatskom premijeru.



"Te činjenice jesu dramatične, suprotno od onoga što ste rekli u Vašoj zadnjoj izjavi. Dramatične su jer ukazuju na smišljeni plan otimanja privatne imovine u kojem ste i osobno sudjelovali donošenjem Lex", piše Todorić.



Premijer Plenković u srijedu je, na pitanje novinara je li znao da se Ramljak sastao s predstavnicima Knightheada prije nego je imenovan povjerenikom, rekao da ne zna.



Napomenuo je i da to nije tako dramatično te da nitko od strane Vlada ne bi činio bilo što što bi moglo pridonijeti panici na financijskim tržištima.



Todorić je ranije u više navrata optužio izvanrednog povjerenika za Agrokor Antu Ramljaka da je pogodovao ulasku Knighthead fonda u Agrokor.



Knighthead Capital fond vlasnik je dijela Agrokorovih obveznica, a predstavnik tog fonda je i u privremenom vjerovničkom vijeću, gdje zastupa interese imatelja obveznica.



Hrvatski mediji navode kako se radi o relativno malenom fondu koji upravlja imovinom vrijednom 3,5 milijarde dolara, ima 25 zaposlenih i svega osam klijenata.





(FENA)