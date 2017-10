Slovenska vlada ima potporu parlamenta za svoju aktivnost na implementaciji presude arbitražnog suda, kazao je u srijedu slovenski premijer Miro Cerar, nakon završetka višesatne sjednice parlamentarnog odbora za vanjsku politiku, koja je održana iza zatvorenih vrata.

Miro Cerar / 24sata.info

"Jednoglasno su podržani zaključci odbora da je djelovanje vlade na implementaciji arbitražne odluke pravilno usmjereno te da s tim aktivnostima treba nastaviti", kazao je Cerar, dodavši da je time pokazano političko jedinstvo.



Vlada je dobila i ovlasti za dijalog s Hrvatskom oko implementacije arbitražne presude pa će se u tom okviru aktivnosti nastaviti, dodao je Cerar.



Predsjednik vanjskopolitičkog odbora Jožef Horvat, član oporbene stranke Nova Slovenija (NSI), kazao je da se u konstruktivnoj raspravi uspjelo doći do zaključaka koji su bili svima prihvatljivi.



Potvrđeno je da presuda arbitražnog suda s aspekta međunarodnog prava u jednakoj mjeri obvezuje i Sloveniju i Hrvatsku. Vladi je preporučeno da se pri implementaciji i dalje zauzima za dosljedno poštovanje međunarodnog prava i prava EU-a, kazao je Horvat, sumirajući zaključke.



Dodao je kako ponuda hrvatske vlade za nove bilateralne pregovore o granici ne može biti prihvaćena jer "nije vjerodostojna", jer su do nacrta bilateralnog sporazuma jednom već bili došli, prije 15 godina, tadašnji premijeri Drnovšek i Račan, ali ga je hrvatska strana odbila, iako je prijedlog na tehničkoj razini bio usklađen.



Odbor je vladi preporučio dijalog s hrvatskom stranom o implementaciji arbitraže te očekuje da će ga o tome i o provedbi presude arbitara redovno informirati, kazao je Horvat.



Ministar vanjskih poslova Karl Erjavec kazao je nakon sastanka da je zadovoljan raspravom u kojoj je bilo više prijedloga, no ustvrdio je da je ponovno iskazano jedinstvo parlamenta i političkih stranaka. Prema njegovim je riječima to jedinstvo vrlo važno s obzirom na to da Hrvatska odbija "surađivati na primjeni arbitražne presude".







(FENA)