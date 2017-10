Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas u Beogradu kako projekt autoputa između glavnih gradova Bosne i Hercegovine (BiH) i Srbije treba sto prije realizovati, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Agencije

"Danas smo održali veoma korisne sastanke, a imaćemo priliku obratiti se i privrednicima čiji dio već posluje u Srbiji, a dio njih su tek stigli i kandidati su da investiraju u Srbiji. Radi se o dokazanim, uspješnim, aktivnim privrednicima. Vjerujem da će njihovi koraci pomoći u razvoju Srbije", rekao je Erdogan govoreći o današnjim sastancima sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.



Predsjednik Turske Erdogan je zahvalio Vučiću na dočeku na Aerodromu "Nikola Tesla", koji je sinoć upriličio s ministrima u Vladi Srbije.



- Trgovinsku razmjenu dići na tri milijarde dolara -



Erdogan je podsjetio kako je ranije u Srbiji boravio kao premijer prije sedam godina, a danas je u Beogradu kao predsjednik u pratnji deset ministara i velikim brojem privrednika.



Turski predsjednik je kazao i kako ne može zaboraviti podršku srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića tokom pokušaja puča, koji je prošle godine u Turskoj pokušala izvesti teroristička organizacija FETO.



Erdogan je izrazio uvjerenje da će obim trgovinske razmjene između Turske i Srbije do kraja tekuće godine iznositi milijardu dolara, ali je to ocijenio nedovoljnim i kazao kako bi ta cifra trebala ići do tri milijarde dolara.



Turska, je za 15 godina, kako je podsjetio Erdogan izgradila 19 hiljada kilometara puteva, a broj aerodroma je sa 25 povećan na 57. Turkish Airlines, kako je rekao Erdogan, sada je aviokompanija sa najviše destinacija, najviše tačaka do kojih leti, od svih aviokompanija u svijetu.



Predsjednik Turske je ukazao na značaj projekta izgradnje autoputa između Beograda i Sarajeva.



"Biće onih koji neće dobrim ocijeniti približavanje Turske i Srbije, ali mi ćemo nastaviti sa saradnjom. Činimo zajedničke korake kako bismo riješili neke probleme u svim dijelovima Balkana. Naprimjer, put od Beograda do Sarajeva trebamo što prije izgraditi. Zašto? Jer su putevi civilizacija", pojasnio je Erdogan.



Govoreći o projektu Turski tok Erdogan je izrazio očekivanje njegove realizacije i u vezi s dijelom koji se tiče Srbije, a napomenuo je i kako smatra da pozitivno mišljenje o ovom pitanju ima i ruski predsjednik Vladimir Putin.



Predsjednik Turske je, podsjećajući da je danas između dvije zemlje potpisano 12 sporazuma, najavio potpisivanje još četiri sutra tokom posjete Novom Pazaru.



"Novi Pazar je mjesto koje može biti most između dvije zemlje i tamošnje građane ćemo podsjetiti na to. Naglasićemo potrebu očuvanja cjelovitosti i jačanja unutarnje saradnje među svim građanima", rekao je Erdogan.



- Suspenzija izdavanja viza između Turske i SAD-a



Predsjednik Turske Erdogan je izjavio da obustavu izdavanja viza između Turske i SAD-a nije djelo Turske, već SAD-a.



Nakon sastanka sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem u Beogradu, Erdogan je na zajedničkoj konferenciji za medije i na upit novinara komentirao subotnju obustavu izdavanja viza američkih predstavništava u Turskoj, a na šta je Turska odgovorila istom mjerom.



"Prvenstveno, želim istaknuti da Turska nije započela taj problem, već SAD. Posebno je zanimljiva činjenica da zvaničnici SAD-a nisu imali nikakav sastanak sa našim ministrom vanjskih poslova o tom pitanju. Na razmišljanje tjera i to što je američki ambasador u Ankari izašao i kazao da je donio tu odluku i da ju je još donio u ime svoje države", kazao je Erdogan.



Potez američke ambasade u Ankari uslijedio je nakon privođenja jednog od službenika američkog konzulata koji se tereti za veze sa terorističkom mrežom FETO i pomaganje bjeguncima tokom prošlogodišnjeg pokušaja puča u Turskoj.



"Pitanje je kako su dva agenta uspjela ući i skriti se u američki konzulat u Istanbulu. Ako se sami nisu skrili tamo, ko ih je onda uveo? Na ta pitanja se mora odgovoriti. Države ne mogu dozvoliti djelovanje takvih špijuna koji su prijetnja iznutra", kazao je Erdogan.



Erdogan je također najavio da on, kao ni ministri i čelnik turskog parlamenta neće primiti američkog ambasadora Johna Bassa u oproštajnu posjetu na kraju diplomatske misije u Ankari.



Ukazujući na to da nije jasno da li je odluku o obustavi izdavanja viza samostalno donio ambasador Bass, Erdogan je kazao da bi najviše instance američke vlasti trebale preispitati ko i zašto stoji iza toga i razjasniti taj slučaj.



"Da neki od mojih ambasadora uradi nešto slično, ne bi se ni sat zadržao na tom mjestu", zaključio je Erdogan.



Erdogan će danas u Beogradu prisustvovati poslovnom forumu Srbije i Turske, a sutra će posjetiti Novi Pazar.



(AA)