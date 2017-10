Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan doputovao je sinoć u Beograd, a na aerodromu su ga dočekali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i članovi Vlade Srbije.

Erdogan će biti gost predsjednika Vučića, a od danas počinju zvanični razgovori.



Poslije svečanog dočeka koji će mu biti priređen u Palati Srbija, dvojica predsjednika će imati tet-a-tet razgovore, a uslijediće i sastanci dvije delegacije i potpisivanje više sporazuma između Srbije i Turske.



Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije, dva predsjednika obratiće se medijima na zajedničkoj konferenciji za novinare, a zatim će učestvovati na zatvaranju Poslovnog foruma Srbija - Turska, gdje će se obratiti učesnicima i prisustvovati ceremoniji potpisivanja Memoranduma o razumijevanju.



Sutradan, 11. oktobra, posjetiće Novi Pazar gdje će razgovarati sa gradonačelnicima i predsjednicima opština Novi Pazar, Raška, Kraljevo, Sjenica, Tutin, Prijepolja, Nova Varoš, Priboj.



U sklopu posjete, obaviće se i ceremonija potpisivanja protokola između grada Novog Pazara i opštine Raška sa Turskom agencijom za saradnju i koordinaciju, a nakon toga, predsjednici Vučić i Erdogan prošetaće Novim Pazarom i razgovarati sa građanima.



Beograđane očekuje potencijalni saobraćajni haos, pošto će pored mnogobrojnih radova koji su zatvorili pojedine ulice, poseta turskog predsjednika Redžepa Erdogana dovesti do potpunog kolapsa!



Sa turskim predsjednikom, koji će u Srbiji boraviti 10. i 11.oktobra, dolaze i predstavnici i vlasnici velikih turskih kompanija iz različitih privrednih oblasti, od građevinarstva, turizma, poljoprivrede do prehrambene industrije i metalskog sektora.



Posjeta turskog predsjednika dogovorena je na sastanku Erdogana i Vučića u Njujorku, gdje su učestovali na sednici Generalne skupštine UN.



Predsjednik Vučić je tom prilikom naglasio da će Erdoganova posjeta biti potvrda velikog prijateljstva dva naroda i izrazio zahvalnost turskim kompanijama koje su ulagale u najnerazvijenijim mjestima u Srbiji.



"Naša zemlja gaji iskreno prijateljstvo prema turskom narodu i mi danas imamo priliku da započnemo novi proces u našim odnosima", istakao je predsjednik Vučić.



Predsjednik Erdogan je naglasio da su odnosi Srbije i Turske veoma važni za mir i stabilnost Balkana.



"Srbija je ključna zemlja na Balkanu za očuvanje mira i stabilnosti i zato smo uvijek podržavali vaš evropski put", rekao je turski predsjednik.



Potpredsjednik Vlade Srbije Rasim Ljajić rekao je za Tanjug da poseta Erdogana trasira put za ekonomsku, privrednu i trgovinsku saradnju između Turske i Srbije i podiže je na viši nivo.



Kako je dodao, to potvrđuje i dolazak 185 turskih privrednika zainteresovanih da ulažu u Srbiju.



Sa turskim predsednikom, koji će u Srbiji boraviti 10. i 11.oktobra, doći i predstavnici i vlasnici velikih turskih kompanija iz različitih privrednih oblasti, od građevinarstva, turizma, poljoprivrede do prehrambene industrije i metalskog sektora.

(Tanjug)