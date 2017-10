Građani ne dozvoljavaju sebi da zaborave strahote i poniženja koja su trpili u vrijeme vladavine "tog diktatora".

Nakon prijedloga koji je iznio Ivica Dačić, da se Slobodanu Miloševiću podigne spomenik u Beogradu, kritike opozicionih stranaka se nižu jedna za drugom.



Oglasila se, naime, Liga socijaldemokrata Vojvodine, čiji lider je Nenad Čanak, i ocijenila da je izjava predsjednika SPS da bi Slobodanu Miloševiću trebalo podići spomenik u Beogradu,samo "nastavak grubih provokacija i uvreda građana".



U saopštenju koje je potpisao potpredsjednik LSV Aleksandar Jovanović, navodi se da upravo građani "sebi ne dozvoljavaju da zaborave strahote i poniženja" koja su trpili u vrijeme vladavine "tog diktatora".



- Mjesto u Aleji zaslužnih građana, koje Dačić priželjkuje za Miloševića, značilo bi nesagledivu sramotu Srbije pred sobom i pred svijetom, ali i neoprostivu uvredu za sve one koji su svojim djelima zaista zadužili ovu zemlju i društvo - piše u saopštenju.



Predsjednik socijalista ranije se zauzeo za to da se Miloševiću podigne spomenik u glavnom gradu, što je podržao i ministar odbrane i predsjednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.



U saopštenju LSV piše da velikani koji su sahranjeni na Novom groblju u Beogradu "ne zaslužuju da se nađu u društvu čovjeka koji je zemlju uveo u ratove, bijedu, politička ubistva, paravojske, pljačku društvene imovine, centralizam i hiperinflaciju".



- Mjesto pod drvetom u svom dvorištu je maksimum koji Miloševiću pripada, a svako ko pomisli drugačije neka najprije obiđe spomenik ubijenom Ivanu Stamboliću na Fruškoj Gori - poručio je Jovanović.



On je podsjetio na dugogodišnju inicijativu LSV, kojom su tražili da se u Srbiji nakon ratova devedesetih izvrši lustracija.



- Da je u Srbiji bilo lustracije, Dačić i mnogi drugi danas bi vjerovatno imali jasno upisano mjesto u historiji beščašća i nikome ne bi padalo na pamet ni da na glas razmišlja na temu Miloševićevog spomenika - dodao je LSV.



Upozorili su da je taj prijedlog jednak kao i "pojavljivanje haških osuđenika na određenim javnim skupovima u prisustvu zvaničnika Srbije".



- To predstavlja nastavak restauracije cjelokupnog Miloševićevog aparata koji se privremeno sklonio nakon 5. oktobra 2000. godine i pokušaj amnestije te politike - poručio je Jovanović i dodao da LSV neće "ćutke gledati na sve to".



Srpski pokret obnove, na čijem se čelu nalazi Vuk Drašković, usprotivio se danas prijedlogu SPS i Ivice Dačića da u Beogradu bude podignut spomenik Miloševiću.



- Prijedlog sa mjesta ministra spoljnih poslova Srbije za podizanje spomenika serijskom ubici, zbog čijih su zločina i politike Srbiju bili odbacili i Evropa i cio demokratski svijet, antidržavno je djelovanje i miniranje zvanične proevropske politike Vlade Srbije. To bi bio spomenik ratu, državnom terorizmu, mržnji, zločinima širom ubijene države i otvoreno ruganje svim žrtvama i njihovim porodicama- navodi se u saopštenju SPO.



Ta stranka je ocijenila da je Milošević bio krivac za raspad SFRJ i ratove devedesetih godina, uništenje srpske privrede i društveno i kulturno nazadovanje, gubitak Kosova, sankcije i izolaciju, kao i ubijanje političkih protivnika, pre svega funkcionera i članova SPO.



SPO je dodao da je Milošević pravosnažnim sudskim presudama označen kao nalogodavac ubistva bivšeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića i ubistva četiri funkcionera SPO na Ibarskoj magistrali 2000. godine.



