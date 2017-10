Ministar vanjskih poslov Srbije Ivica Dačić ocijenio je danas da je Španija najveći prijatelj Srbije u EU i dodao da Beograd neće priznati "nikakve jednostrane akte" koje vlasti u Kataloniji, poslije sprovedenog referenduma o nezavisnosti, budu donijele u narednim danima.

Ivica Dačić / 24sata.info

Gostujući na Radio-televiziji Vojvodine, Dačić je kazao da je veoma važno da se u narednim danima vidi jasna podrška Beograda očuvanju teritorijalnog integriteta Španije.



"Simbolično sam danas pozvao ambasadora Španije, zemlje koja veoma često nastupa oštrije od nas na međunarodnom planu kada je riječ o zaštiti teritorijalnog integriteta Srbije jer oni ulaze u detalje. Htio sam da pošaljem jasnu poruku, kao što Španija čvrsto stoji iza našeg integriteta, tako i Srbija podržava teritorijalni integritet Španije", rekao je Dačić.



Prema njegovim riječima, Srbija ne želi da se na primjeru Katalonije primjeni ono što je primjenjeno na Kosovu jer se radi o "jednostranim aktima koji narušavaju međunarodno pravo".



"U slučaju Kosova oni su mislili da će to biti jedinstven slučaj. Biće ovakvih slučajeva još u Evropi", ocijenio je ministar.



Dačić je ocijenio i da bi EU "najvjerovatnije veoma lako" jednoglasno utvrdila priznanje nezavisnosti Kosova kao uslov za ulazak Srbije u Uniju da nema pet članica EU koje nisu priznale Kosovo, prvenstveno Španije i Kipra.



Nasuprot Dačićevom stavu, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da poslije referenduma u Kataloniji ništa neće biti isto u EU, ističući da narodi imaju pravo na samoopredjeljenje i da su očigledni dupli standardi međunarodnog faktora.



"Narodi imaju pravo na samoopredjeljenje i niko ne mora da kaže kako mi sada gledamo Kataloniju pa nešto koristimo. Da, koristimo i čekali smo da vidimo na koji će se način to razvijati. Katalonija će proglasiti nezavisnost u ponedjeljak i to donosi jednu sasvim novu realnost", rekao je Dodik.





(SB)