Srbijanski šef diplomacije Ivica Dačić usprotivio se ponovno stavu da je na Hrvatsku izvršena velikosrpska agresija i ocijenio da odgoda posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Zagrebu nije dobra jer se u političkim aktivnostima ne realizira želja za dobrosusjedskim odnosima.

Arhiv / 24sata.info

Uredi hrvatske predsjednice Kolinde Grabar- Kitarović i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića objavili su u srijedu kako se odgađa najavljeni posjet Vučića Zagrebu koji je trebao biti do kraja godine jer za njega za sada ne postoji preduvjeti. Iz ureda hrvatske predsjednice je priopćeno da se posjet odgađa "jer najnoviji razvoj događaja i ozračje ne pridonose izgradnji međusobnog povjerenja".



Zadnjih dana rasplamsao se verbalni sukob između Zagreba i Beograda kojem je u osnovi spor u kojem Hrvatska tvrdi da je na nju izvršena velikosrpska agresija sa Srbijom u glavnoj ulozi dok Srbija smatra da je u Hrvatskoj došlo do građanskog rata.



"Iskreno da vas pitam – kako bi izgledao taj posjet? Da li možemo šutke preći preko optužbi, uvreda i laži koje se o Srbiji i srpskom narodu čuju u Hrvatskoj?", upitao je Dačić novinare na prijamu u ministarstvu vanjskih poslova.



Dačić je, kako prenosi RTS, ocijenio i da predsjednik Srbije sigurno ne bi išao u protokolarni posjet jer postoji spremnost za rješavanje problema između dviju država.



"Sto puta smo rekli Hrvatima: manite se optužbi iz prošlosti, hajde da formiramo tijelo koje će se baviti otvorenim pitanjima iz prošlosti, a da gledamo sadašnjost i budućnost", rekao je Dačić.



On je upitao i kako to predsjednik Srbije može otići u Zagreb i slušati o velikosrpskoj agresiji, a da ne pita predsjednicu Hrvatske "gdje je 400.000 Srba koji su 1991. živjeli u Hrvatskoj".



Dačić je nazvao "licemjerjem" da predsjednik Srbije ide u posjet kad se u Hrvatskoj usvaja zakon u kojem optužuju Srbe iz Hrvatske za velikosrpsku agresiju.



Srbijanski šef diplomacije poručio je da Srbi i Hrvati mogu biti najveći prijatelji, ali da je "za to je potrebno dvoje".



"Ne mora ni biti posjet, ako je cijena da šutimo", poručio je Dačić, ocijenivši kako se ponekad smatra slabošću spremnost Srbije da pruži ruku, pokaže gostoprimstvo i konstruktivnost.



Dačić je istovremeno izbjegao izravni odgovor da li se, zbog rječnika koji koristi, osjeća odgovornim za odgađanje Vučićeva posjeta Zagrebu.



"Ministar sam vanjskih poslova Srbije, nisam na izboru za mis svijeta pa da želim mir u svijetu, a nisam ni mislilac s Tibeta koji treba da govori o svjetskim problemima", navode beogradski elektronički mediji Dačića.

(FENA)