Posjeta predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj koja je bila planirana do kraja ove godine je odgođena.

Foto: 24sata.info

Kako je navedeno iz Ureda predsjednice Republike Hrvatske, predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u više je navrata istaknula kako dijalog nema alternative u odnosima sa svim susjedima, uključujući i Srbiju.



"Potpisivanjem „Subotičke deklaracije“ počeli su se stvarati preduvjeti za rješavanje otvorenih pitanja. U skladu s tim, nakon izbora Aleksandra Vučića za predsjednika Republike Srbije, započeti su razgovori o službenom posjetu Hrvatskoj. Poziv predsjednice Republike Hrvatske predsjedniku Vučiću upućen je s ciljem daljnje normalizacije odnosa i izgradnje međusobnog povjerenja", navedeno je iz Ureda.



No, kako je naglašeno, obzirom na najnoviji razvoj događaja i ozračje koje ne pridonosi izgradnji međusobnog povjerenja, predsjednica Republike Hrvatske procijenila je kako u ovom trenutku ne postoje preduvjeti za ostvarenje posjeta. U kontaktima dvaju Ureda postignuta je suglasnost o odgodi posjeta koji je bio planiran do kraja ove godine.



Glavni cilj posjeta Predsjednika Republike Srbije Hrvatskoj, istaknuto je, kad do njega dođe, mora predstavljati pozitivan iskorak u rješavanju otvorenih pitanja i pridonijeti poboljšanju odnosa dviju država, koje ne moraju biti prijateljske, no moraju surađivati radi vlastite budućnosti i stabilnosti jugoistočne Evrope.





(AA)